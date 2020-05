La baie de Ha Long. Photo: Internet

Quang Ninh (VNA) - Un large éventail d'activités sera organisé pour promouvoir le tourisme local dans la province septentrionale de Quang Ninh cet été, commençant par un grand gala qui sera tenu ce week-end dans la ville de Ha Long.

S’exprimant lors d'une conférence de presse le 12 mai, le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Dang Huy Hau, a déclaré que la pandémie de COVID-19 a paralysé le secteur touristique et a découragé de nombreuses personnes de voyager. Selon lui, le gala « Bonjour l’été Ha Long - Quang Ninh 2020 », le premier d'une série d'événements touristiques organisés à Quang Ninh cette année, vise à encourager les touristes à visiter cette belle ville maritime.

Le gala devrait avoir lieu au Centre des Conférences internationales au complexe de villégiature de luxe FLC Ha Long dans la soirée du 16 mai, avec la participation d'environ 800 invités, et serait retransmis en direct sur certaines chaînes de télévision et de radio, a noté Dang Huy Hau, ajoutant que les organisateurs prendraient également des mesures de prévention contre le COVID-19.

Le directeur du Service provincial du tourisme, Pham Ngoc Thuy, a déclaré que dès que la pandémie de COVID-19 était maîtrisée, les autorités locales et les entreprises ont introduit des mesures pour stimuler la demande de voyages, telles que réduire des frais des visites touristiques à la baie d'Ha Long et au site de la relique Yen Tu, réduire des frais d'entrée au complexe Sun World Ha Long, offrir des billets d'autobus gratuits pour la route Ha Long – Van Don aux passagers au départ et à destination de l'aéroport international de Van Don,...

Parallèlement, la foire OCOP (Une Commune - Un Produit) Quang Ninh – Été 2020, qui a pour but de promouvoir les spécialités locales, débutera dans la soirée du 15 mai au palais des foires et expositions de Quang Ninh. –VNA