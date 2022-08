Quang Ninh (VNA) – À partir du 1er septembre, les visiteurs sur l’île de Cô Tô, dans la province de Quang Ninh (Nord-Est) ne seront plus autorisés à apporter des bouteilles et des sacs en plastique ainsi que des objets causant des risques de pollution de l’environnement.

En 2019, la ville de Ha Long a mis en place le mouvement « Contre les déchets plastiques » dans les activités touristiques et de services de la baie de Ha Long. Photo : baoquocte.vn



« Le tourisme de Quang Ninh dit non aux déchets » est actuellement le slogan de la province pour développer un tourisme durable.

Vers un Cô Tô sans déchets plastiques

Le district insulaire de Cô Tô, dans le golfe du Tonkin, est devenu une destination touristique célèbre, qui attire de nombreux touristes nationaux et étrangers.

Cependant, l’environnement de l’île est gravement affecté par la quantité de déchets provenant des activités domestiques et touristiques, en particulier les déchets plastiques. Pour développer le tourisme, Cô Tô nettoie quotidiennement les plages.

Récemment, Cô Tô s’est efforcé de sensibiliser les particuliers, les entreprises et les touristes à la protection de l’environnement en limitant l’utilisation des sacs en plastique.

En plus d’interdire aux visiteurs d’apporter des bouteilles et des sacs en plastique à partir du 1er septembre, le district exhorte également les habitants à lutter contre les déchets plastiques avec des actions concrètes. Ils sont appelés à trier les déchets à la source.

Un succès dans la baie de Ha Long

En 2019, la ville de Ha Long a mis en place le mouvement « Contre les déchets plastiques » dans les activités touristiques et de services de la baie de Ha Long.

La ville a demandé aux organisations et aux particuliers de ne pas utiliser de produits en plastique jetables et de les remplacer par des produits respectueux de l’environnement.

Le Conseil d’administration a installé des panneaux fixes et mobiles avec le message « N’utilisez pas de produits en plastique à usage unique » dans les ports, les destinations touristiques, sur les bateaux d’excursion, etc.

Depuis, les habitants et les touristes ont rejoint le mouvement « Contre les déchets plastiques », « Dire non aux produits plastiques à usage unique », « Dire non aux sacs plastiques » et « Mettre les ordures au bon endroit ».

Jusqu’à présent, le mouvement « Contre les déchets plastiques » sur la baie d’Ha Long a contribué à réduire plus de 90 % des déchets plastiques dans les activités touristiques de la baie.

Le programme « Le tourisme de Quang Ninh dit non aux déchets » mettra du temps à être appliqué. Cependant, avec les résultats obtenus, il y a lieu de croire que les attractions touristiques de Quang Ninh élimineront progressivement toutes sortes de déchets plastiques, rapprochant la province de l’objectif de développement d’un tourisme durable. – NDEL/VNA