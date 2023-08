Dans une entreprise de transformation de produits aquatiques à Quang Ninh. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - L'objectif d'attirer cette année un milliard de dollars d'investissement direct étranger (IDE) dans les parcs industriels et les zones économiques de Quang Ninh est atteignable.



En 2023, la province de Quang Ninh a choisi le thème "Améliorer l'efficacité de l'attraction d’investissements et la qualité de vie des populations". Le Comité provincial du Parti a publié une résolution définissant clairement l'objectif d'attirer au moins un milliard de dollars d’IDE dans les parcs industriels et les zones économiques, en privilégiant des investisseurs japonais, sud-coréens, chinois, européens…, en vue d’assurer les orientations de développement socio-économique, de bien exploiter les potentiels et avantages comparatifs locaux, notamment dans les domaines de la transformation, de la fabrication et des industries de hautes technologies.



Au premier semestre, Quang Ninh a attiré plus de 832 millions de dollars d’investissement direct étranger (IDE), atteignant 69,3% du plan fixé par le Comité populaire provincial, a fait savoir Hoang Trung Kiên, chef du Comité de gestion des zones économiques de Quang Ninh.



Selon lui, la plupart des projets sont de "nouvelle génération". En particulier, pour la première fois, la province a reçu des flux de capitaux suédois, portant ainsi à 20 le nombre de pays et territoires investissant à Quang Ninh. Il s'agit d'un projet de la sarl Autoliv Vietnam (Suède), d’un investissement de 154 millions de dollars, pour fabriquer des produits de sécurité pour voitures, avec une capacité prévue de 10 millions par an.



Quang Ninh a publié son programme de promotion de l’investissement en 2023. Elle développe par ailleurs un projet pour attirer de grands investisseurs. Elle se concentre sur l'attraction sélective d'IDE de nouvelle génération dans ses parcs industriels et zones économiques, notamment dans la zone économique côtière de Quang Yen, la zone économique de la porte frontalière de Mong Cai.

Elle donne la priorité aux projets manufacturiers de technologies modernes et respectueuses de l'environnement... En outre, la province développe des stratégies de promotion de l’investissement pour de grands groupes économiques reconnus et réputés. -VNA