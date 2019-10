Une plage dans le district insulaire de Van Don. Photo: internet



Quang Ninh (VNA) – Situé à 50 km de la ville de Ha Long, le district de Vân Dôn jouit de nombreux atouts au service du développement du tourisme, notamment du tourisme maritime.

Le district insulaire de Vân Dôn, qui abrite entre autres la jolie baie de Bai Tu Long, est constitué d’un ensemble de 600 îlots aux valeurs géologiques et biologiques semblables à celles de la baie d’Ha Long, patrimoine naturel mondial de l’UNESCO. Vân Đôn offre des paysages naturels merveilleux avec de larges plages de sable d’un blanc immaculé.

Vân Dôn compte 1 028 espèces des écosystèmes forestiers, 881 des écosystèmes maritimes dont 102 figurant dans le Livre rouge du Vietnam voire du monde. Vân Dôn abrite les plus belles plages du golfe du Tonkin comme Quan Lan, Minh Chau, Ngoc Vung, Bai Dai...

En outre, ce district insulaire recense également de nombreux sites historiques, culturels et architecturaux tels que d'anciens ports, le temple Quan Lan, les temples du roi Ly Anh Tong, de Cap Tien, de Cai Bau, les vestiges des anciennes citadelles des dynasties Mac et Nguyen, les stations archéologiques de Soi Nhu, Ha Giat et Ngoc Vung datant de 13 000 à 3 000 ans, la fête de pirogues de Quan Lan, etc.



Van Don possède également des forêts primaires, de nombreuses plages sauvages, de nombreux sites historiques et culturels, archéologiques… Il s’agit de ressources importantes pour que Van Don développe des produits touristiques typiques. En fait, l'amélioration de la qualité des ressources humaines est un facteur extrêmement important pour le développement durable de "l'industrie sans fumée".



Le secteur du tourisme de Vân Dôn est de plus en plus actif, en particulier l'été. Les entreprises et établissements touristiques accordent une grande importance à l’investissement dans des infrastructures, à l’amélioration de la qualité des services et de l’accueil des touristes.

Ces derniers temps, le tourisme de Vân Dôn a connu des résultats notables, créant des emplois et augmentant les revenus pour les travailleurs. A ce jour, le district compte 168 établissements d'hébergement avec 1.946 chambres. Des navires à grande vitesse permettent de répondre à la demande croissante de circulation des touristes.

Dans les temps à venir, le district de Vân Dôn continuera de développer le tourisme maritime, le tourisme culturel, le tourisme culturel, en encourageant des investisseurs stratégiques et la coopération internationale, renforçant la gestion de l’environnement touristique et des prix des services.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, Vân Dôn a accueilli environ 723 000 touristes, soit 60% du plan annuel, en hausse de 26% en variation annuelle. Le chiffre d’affaires de ce secteur est estimé à 320 milliards de dôngs (13,8 millions de dollars).

Outre des résultats obtenus, le tourisme de Van Don rencontre encore des difficultés, en particulier des infrastructures techniques encore limitées, la compétitivité et l'attractivité des activités commerciales faibles, des produits touristiques peu diversifiés, le manque de professionnalisme...

Le district insulaire de Vân Dôn, qui s’étend sur 551,3 km² et regorge de potentiels pour le développement d’une économie maritime comme du tourisme, a été choisi par le gouvernement vietnamien pour se développer en une zone administrative et économique spéciale. Cette île, la plus grande du Nord du Vietnam, dispose d’accès favorables à d’autres centres économiques et politiques en Asie, étant située dans le couloir reliant la Chine aux pays de l'Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). -VNA