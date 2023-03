La baie d'Ha Long, patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - La province septentrionale de Quang Ninh compte de lancer deux nouveaux produits touristiques maritimes dans la baie de Bai Tu Long dans le district de Van Don afin de réduire la densité des visiteurs dans les centres touristiques de Bai Chay et Tuan Chau.

Ils font partie de 24 nouveaux produits que la province devrait lancer dans les temps à venir.

Le secrétaire du Comité du Parti du district de Van Don, Truong Manh Hung, a déclaré qu’un certain nombre de paquebots sur la baie d’Ha Long seront mobilisés pour effectuer deux circuits touristiques sur la baie de Bai Tu Long.

Avec ces circuits, les touristes nationaux et internationaux ne doivent que se déplacer sur une courte distance de l’aéroport international de Van Don au port de luxe d’Ao Tien au lieu d’une longue distance jusqu’à la baie d’Ha Long, a-t-il fait remarquer.

L’exploitation de deux nouveaux produits touristiques devrait aider à exploiter efficacement le port d’Ao Tien, qui a été mis en service début mars, et à diversifier des produits de tourisme maritime, a-t-il ajouté.

Quang Ninh se concentrera sur le développement de produits touristiques maritimes et insulaires dans les baies d’Ha Long et de Bai Tu Long, et dans les districts de Van Don et Co To, en modernisant la flotte de paquebots pour répondre aux normes internationales. La province étendra des services touristiques à la baie de Bai Tu Long et Van Don, Co To, Tien Yen, Dam Ha, Hai Ha et Mong Cai, selon les principes d’un développement harmonieux, durable et efficace pour assurer un environnement écologique et une gestion durable.

Quang Ninh appelle également à davantage d’investissements pour développer des produits haut de gamme auprès d’investisseurs professionnels, en se concentrant sur les régions de Van Don et Co To, et développe le tourisme communautaire dans des zones aux conditions économiques difficiles mais riches en traditions culturelles nationales, a déclaré Truong Manh Hung. -VNA