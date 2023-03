L'autoroute Vân Dôn - Mong Cai. Photo : VOV

Quang Ninh (VNA) - Quang Ninh est la première province du Delta du Fleuve Rouge à avoir vu son plan d’aménagement du territoire sur la période 2021 - 2030, avec une vision à l'horizon 2050, approuvé par le gouvernement. Dans ce plan, la province mise sur la croissance verte et durable pour devenir une locomotive de la région économique de pointe du Nord du Vietnam.

Au cours de ces 10 dernières années, Quang Ninh est devenue l’une des provinces les plus dynamiques et attractives du pays. Elle a connu un développement spectaculaire avec une croissance du PIB par habitant à deux chiffres pendant 7 années consécutives (soit un taux 1,5 fois supérieur à la moyenne nationale).

Dans son plan d’aménagement du territoire sur la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050 publiée le 12 février, Quang Ninh met l’accent sur le développement durable et la croissance verte en se basant sur trois piliers: la nature, l’homme et la culture. De nouvelles percées stratégiques ont été définies, comme le confirme Marco Breu, directeur de McKinsey & Company Vietnam, l’un des consultants dudit plan.

«Nous veillons à la continuité des plans d’aménagement depuis 2011, tout en mettant en place de nouvelles percées stratégiques. Par exemple, le développement durable et la croissance verte demeurent le fil conducteur de ce nouveau plan mais nous avons ajouté de nouvelles orientations répondant aux nouvelles tendances du monde», a -t-il précisé.

La province de Quang Ninh donnera la priorité au développement de l'industrie verte et de l'industrie manufacturière de haute technologie. Elle tente de devenir un centre logistique et une figure de proue du Vietnam en matière d’économie maritime et d’agriculture écologique.

“Dans l'immédiat, nous souhaitons développer l'éolien, puis le solaire, et l'électricité à partir du gaz naturel liquéfié qui sont les secteurs prioritaires de la province de Quang Ninh. Selon nos études, Quang Ninh a un très bon potentiel éolien. Ses infrastructures, tant en termes de connectivité du trafic que de transport d'électricité, se développent positivement”, estime Surasak Phanraungwong, premier vice-président marketing de la société thaïlandaise B.Grimm qui envisage d’investir à Quang Ninh.

Toujours selon le nouveau plan d’aménagement, les espaces destinés au développement socio-économique s'élargiront au-delà des zones considérées jusque-là comme riches en potentiels. Quang Ninh vise en effet à exploiter durablement ses espaces maritimes et insulaires ainsi qu’à créer des corridors de circulation associés à ses corridors économiques et urbains. Elle promeut également sa coopération avec les provinces voisines et s'efforce de devenir une grande ville relevant du pouvoir central, affirme Nguyên Xuân Ky, président du Conseil populaire de Quang Ninh.

“S’agissant du développement d'infrastructures de transport stratégiques, sur la base du réseau autoroutier Hai Phong - Ha Long - Vân Dôn - Mong Cai qui a été mis en service, il est nécessaire de renforcer la coordination entre les localités afin d’accélérer la construction des tronçon reliés à ce réseau d’autoroutes. L’objectif est d’assurer la fluidité de la circulation entre les collectivités locales et donc de leurs échanges commerciaux. En outre, nous devons nous concentrer dans la restructuration économique et du travail, réduire les écarts de développement entre les régions et améliorer la connectivité pour favoriser le développement des corridors économiques conformément aux plans d’aménagement régional et du Nord”, souligne-t-il.

Parallèlement aux autoroutes, des ponts reliant Quang Ninh à la ville de Hai Phong et aux provinces de Hai Duong, Bac Giang et Lang Son sont en phase de construction. La province s’efforce également de réorganiser ses espaces urbains de façon à optimiser le développement des ressources humaines et à créer un écosystème urbain attrayant.

Le nouveau plan d’aménagement aide non seulement Quang Ninh et ses localités voisines à mobiliser, allouer et utiliser efficacement toutes les ressources, mais aussi à se compléter et à se développer ensemble au sein du triangle économique Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh, de la région économique de pointe du Nord et de tout le Delta du fleuve Rouge.-VOV/VNA