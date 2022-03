Cérémonie de signature de l'accord de coopération. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 22 mars, Vietnam Airlines, Sun Group et le Comité populaire de Quang Ninh ont signé un accord de coopération pour promouvoir le tourisme dans cette province du Nord.

Cet accord permet une coopération stratégique et intégrale pour promouvoir Quang Ninh en tant que destination attrayante, renforcer le réseau des lignes de Vietnam Airlines desservant l’aéroport international de Van Don (Quang Ninh), intensifier la communication autour des produits et services des parties concernées.

Plus précisément, le Comité populaire provincial de Quang Ninh, Vietnam Airlines et Sun Group vont se coordonner pour promouvoir le tourisme, le commerce, l'aviation, les potentiels et opportunités d'investissement de la province sur leurs supports publicitaires.

Ils vont également rechercher des mesures pour promouvoir le développement du marché touristique de Quang Ninh, ainsi qu’un programme de promotion du tourisme et de stimulation de la demande pour augmenter le nombre de passagers à bord de vols intérieurs et internationaux de Vietnam Airlines desservant l’aéroport international de Van Don.

Les parties vont en outre coopérer dans la conception de produits combinant l’aviation et le tourisme.

A cette occasion, le Comité populaire de Quang Ninh et Vietnam Airlines ont signé un accord de coopération intégrale pour la période 2022-2025, qui leur permettra de promouvoir l’investissement, le commerce, le tourisme et l’aviation via des événements culturels, sportifs, touristiques et économiques…

Le Comité populaire provincial de Quang Ninh et Vietnam Airlines signent un accord de coopération intégrale pour la période 2022-2025. Photo: VNA



Quang Ninh vise 10 millions de visiteurs en 2022 et a pour ambition de devenir un pôle de tourisme international d’ici 2030.-VNA