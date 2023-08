Photo d'illustration : VNA

Quang Ninh (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Ninh (Nord), Vu Van Dien, a demandé aux localités côtières de mettre en œuvre davantage de mesures préventives contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ( INN ).Les localités côtières doivent demander aux armateurs d’établir des registres de pêche pour chaque navire, contrôler le nombre de navires de pêche immatriculés, et former des groupes de gestion des navires.En outre, les autorités locales sont chargées d'assurer la soumission complète et régulière des déclarations sur les activités de pêche, et de renforcer la sensibilisation des armateurs aux réglementations en vigueur.Des sanctions sévères seront appliquées aux navires qui violent les réglementations contre la pêche INN.A partir du 1er septembre 2023, si un pêcheur ou armateur ne respecte pas les réglementations concernant l’enregistrement et les déclarations de son bateau, ses produits seront considérés comme illégaux et seront confisqués conformément à la loi.À ce jour, la province de Quang Ninh compte plus de 6.000 navires de pêche, dont 4.574 d’une longueur de six mètres et plus ont vu leurs informations enregistrées sur la base de données nationale des pêches (Vnfishbase).-VNA