Vue aérienne de l’île de Cô Tô, province de Quang Ninh (Nord-Est).

Quang Ninh (VNA) - L’île de Cô Tô (province de Quang Ninh, Nord) possède tous les atouts en faveur d'un tourisme maritime et insulaire de grande qualité. Son objectif: devenir un site national d’écotourisme d’ici 2020.

Situé à 80 km du continent, le district insulaire de Cô Tô, dans la province septentrionale de Quang Ninh, comprend Cô Tô Lon (grande île Cô Tô), Cô Tô Bé (petite île Cô Tô) et des dizaines d’îlots. Depuis le port de Cai Rông (district de Vân Dôn), les visiteurs prennent une vedette rapide qui les amène à Cô Tô en une heure et demie.



L’île fascine par sa mer turquoise, son sable blanc, ses plages tranquilles, sa faune et sa flore intactes ainsi que par l’abondance et la fraîcheur de ses fruits de mer.



La province de Quang Ninh a fixé l’objectif de faire de Cô Tô une zone d’écotourisme et de villégiature de niveau national (sous le vocable de "zone d’éco-tourisme de haute qualité de Vân Dôn") et une destination clé du circuit Cat Bà - Ha Long - Vân Dôn - Cô Tô - Mong Cai - Trà Cô.



La priorité: améliorer les infrastructures



Pour parvenir à ces objectifs, Cô Tô se concentre sur le développement de son réseau d’infrastructures. Le réservoir Truong Xuân, d’une capacité de 17.000 m3, a été construit et des bassins artificiels ont été aménagés sur les îles Thanh Lân et Trân pour répondre aux besoins en eau des touristes et habitants locaux.



Cô Tô dispose actuellement d’une flotte de 26 vedettes rapides pouvant faire jusqu’100 traversées par jour qui réduisent le trajet à 70-90 minutes contre 3-4 heures auparavant. Les routes de l’île ont également été restaurées. Cô Tô est raccordée au réseau électrique national depuis 2013.



L’amélioration des infrastructures routières et des produits touristiques a déjà porté ses fruits en termes de fréquentation touristique avec un afflux croissant de visiteurs nationaux et étrangers. En effet, 320.000 touristes furent dénombrés en 2017 contre 56.000 en 2013. Au cours des quatre premiers mois de cette année, 15.200 touristes ont déjà visité l’île. Parmi les activités proposées sur l’île, on trouve des programmes comme "Pêcheur d’un jour", "Soldat d’un jour" et "Voyage vers les îles de la Patrie". -CVN/VNA