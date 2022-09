Quang Ninh cherche à accélérer le développement de l’aquaculture marine. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) – Dans un proche avenir, Quang Ninh cherchera à multiplier les modèles aquacoles marines modernes pour faire de la province une source principale de produits aquatiques au Nord.

Gâtée par la nature avec plus de 2.000 îles et plus de 250 km de côtes, la province de Quang Ninh a d’énormes potentiels pour développer l’aquaculture marine. Les fermes aquacoles s'implantent essentiellement dans les villes d’Ha Long, Cam Pha, Mong Cai et les districts de Van Don, Dam Ha, Hai Ha avec un total de 14.502 cages.

Quang Ninh est la première localité du pays à avoir promulgué des normes sur les matériaux utilisés pour les cages aquacoles en eaux saumâtre et salée.

La province se concentre sur le développement de zones de production centralisées pour des produits à haute valeur tels que poissons et mollusques marins.

Photo: VNA

La province a fixé l’objectif pour sa filière aquacole d’une croissance annuelle moyenne de plus de 7% et de représenter 60% du chiffre d’affaires du secteur aquacole provincial, a déclaré Do Dinh Minh, chef du Département provincial de la pêche. -VNA