Quang Ninh (VNA) - L'économie maritime a été identifiée par la province de Quang Ninh (Nord) comme la force motrice et le fer de lance de l'économie de l'industrie des services.

Pour atteindre cet objectif, la province a publié en 2019 une Résolution pour développer les ports et services maritimes au cours des périodes 2019-2025, 2026-2030 et à l'horizon 2045.

L'objectif de la Résolution est de développer les ports maritimes provinciaux en moyenne de 17,5%/an au cours de la période 2019-2025 et de 18,5% sur la période 2026-2030, en appliquant fortement les sciences et technologies à la gestion et l'exploitation.

La Résolution vise à rendre le système portuaire de Quang Ninh compétitif et capable de répondre à la demande nationale et internationale. Les revenus des services portuaires contribuent à la restructuration économique, à l’augmentation de la valeur ajoutée.

Egalement selon cette Résolution, des centres de services logistiques de haute qualité seront formés, le tourisme côtier et maritime sera développé fortement pour devenir un pôle touristique national en liaison avec les grands pôles touristiques internationaux de la région et du monde via la voie maritime.

Après 2 ans de mise en œuvre de la Résolution, les opérations et les revenus des ports maritimes sont restés fondamentalement stables, les activités d'import-export par voie maritime n'ont pas été perturbées, au contraire elles ont eu tendance à croître au second semestre 2021.



Cérémonie de mise en chantier du port général de Van Ninh, ville de Mong Cai. Photo: baoquangninh.com.vn

La construction du port général de Van Ninh sur 82,79 ha dans la commune de Van Ninh, ville de Mong Cai, a débuté en octobre dernier.

La province continue également d’appeler les investissements dans le port de Con Ong-Hon Net, dans la ville de Câm Pha, qui présente de très nombreux avantages. Situé à l’intérieur de la baie de Bai Tu long avec une profondeur des eaux comprise entre -7m et -13,4m, ce port est peu impacté par les grosses vagues et par la sédimentation. Con Ong- Hòn Net est le seul port de Quang Ninh capable de stocker clinker, ciment ou gravats et d’accueillir des navires de 180.000 tonnes.

Le vice-ministre des Transports, Nguyên Xuân Sang a déclaré que ces 5 dernières années, le volume de marchandises transitant par le système portuaire maritime de Quang Ninh a toujours connu un taux de croissance élevé.

Les nouveaux ports maritimes, avec une infrastructure synchrone, transformeront certainement Quang Ninh en une plaque tournante portuaire importante sur la carte maritime internationale, formant ainsi des routes maritimes stratégiques, contribuant à la croissance et au développement de Quang Ninh et du pays, conformément à l'orientation du gouvernement de faire du transport maritime le deuxième pilier de l'économie maritime d'ici 2030, a-t-il dit. -VNA