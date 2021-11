Le contrôle des marchandises au poste frontalier de Bac Luân II. Photo : baoquangninh.com.vn





Quang Ninh (VNA) - Actuellement, les activités d'import-export dans la province de Quang Ninh (Nord-Est) retrouve progressivement une situation normale.

Pour assurer la sécurité et le développement durable de ces activités, la prévention et le contrôle de l’épidémie de Covid-19 sont strictement mis en œuvre par les forces compétentes, les localités et les entreprises conformément aux réglementations du gouvernement et de la province.

En moyenne, chaque jour, plus de 500 véhicules venus de nombreuses provinces et villes du pays arrivent à Mong Cai (province de Quang Ninh) au service de l'import-export de marchandises. La ville a pris de manière synchrone des mesures de prévention de l’épidémie dans tous les points et zones clés, dont la mise en place d’une équipe de chauffeurs chargés du transport des marchandises via des postes frontaliers entre le Vietnam et la Chine, la pulvérisation et la désinfection, etc.

A ce jour, 100% des officiers, fonctionnaires et travailleurs des Douanes du poste frontalier international de Mong Cai ont reçu deux doses de vaccin anti-Covid-19, a fait savoir l’officier de cet organe, Le Thanh Long.

Les forces compétentes suivent toujours strictement les procédures douanières, les réglementations sur la prévention et le contrôle de l’épidémie, a-t-il ajouté.

Désinfection des véhicules au poste frontalier de Hoanh Mo. Photo : baoquangninh.com.vn



Depuis janvier, plus de 664 entreprises ont effectué des procédures via les Douanes du poste frontalier international de Mong Cai. Le chiffre d'affaires total à l'import-export est estimé à 2,9 milliards de dollars, en hausse de 31% en variation annuelle, et les recettes du budget de l'État ont atteint 775 milliards de dongs (plus de 34 millions de dollars).

Au poste frontalier de Hoanh Mo dans le district de Binh Lieu, province de Quang Ninh, la prévention et le contrôle de l'épidémie de Covid-19 est toujours une priorité absolue, notamment pour le transport des marchandises. Grâce aux mesures prises, le chiffre d'affaires total à l'import-export via le poste frontalier a atteint plus de 101,6 millions de dollars, soit 50,52% de celui à la même période de l’an dernier.

Grâce à la mise en œuvre stricte des mesures de prévention et de contrôle de l’épidémie de Covid-19, l’activité d’import-export de la province a connu des signes positifs. Du 1er janvier à septembre dernier, le chiffre d'affaires total à l'import-export était estimé à plus de 3,8 milliards de dollars, en hausse de 9,7% sur un an et dépassant 0,2% le plan fixé.

Située au Nord-Est du Vietnam, la province de Quang Ninh est un centre économique, une locomotive de la Région économique clé du Nord, avec de nombreuses zones économiques et centres commerciaux. La localité possède des ressources minérales, des matières premières pour pour plusieurs industries, qui contribuent grandement au développement économique et donc à la croissance du PIB local.

Quang Ninh dénombre 16 zones industrielles (ZE), 3 ZE frontalières et 2 ZE côtières d'une superficie totale de 377.670 ha répartir dans 11 de ses 13 districts qui constituent une bonne condition pour les investisseurs. En plus, Quang Ninh dispose d'un système d'infrastructures socio-économiques progressivement développé, de manière synchrone et moderne, notamment des infrastructures de transport stratégiques, favorisant fortement les liens régionaux et la coopération internationale, avec des travaux dynamiques reliant les voies routière, fluviale, maritime et aérienne.

Quang Ninh s’intéresse aussi à sa réforme administrative et à l'amélioration de son environnement d'investissement. En outre, Quang Ninh dispose également de ressources humaines de haute qualité et de travailleurs qualifiés associés à la restructuration de la structure de sa main-d'œuvre. -VNA