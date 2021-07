Quang Ninh (VNA) – La province de Quang Ninh (Nord) a injecté des vaccins contre le nouveau coronavirus à plus de 70% des ouvriers de ses parcs industriels, a fait savoir l’Autorité de la zone économique de Quang Ninh (QEZA).

Quang Ninh accélère la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour atteindre le plus rapidement possible l'immunité collective. Photo: VNA



Pendant plus d’une semaine de vaccination jusqu’au 18 juillet, plus de 21.700 ouvriers sur un total d’environ 30.500 des cinq parcs industriels en activité ont reçu une première dose, a-t-elle précisé.Cette campagne de vaccination a visé en particulier les ouvriers des parcs industriels du port maritime de Hai Hà dans le district de Hai Hà, de Hai Yên dans la ville de Mong Cai, de Dông Mai dans la cité municipale de Quang Yên, et de Viêt Hung dans la ville de Ha Long.L’un des vaccins contre le Covid-19 dont l’utilisation est autorisée est Shinopharm. L’adjonction de ce vaccin produit par le Beijing Bio-Institute of Biological Products Co Ltd, une filiale du China National Biotec Group (CNBG) est réalisée à la demande du gouvernement chinois et suivant le protocole d’autorisation d’utilisation d’urgence du ministère de la Santé.Le Comité de pilotage provincial pour la prévention et le contrôle du Covid-19 a également demandé aux responsables de l’Autorité de la zone économique de Quang Ninh, des clusters industriels et des établissements de production et de commerce de à faire preuve de la plus grande responsabilité possible dans la garantie de la sécurité au travail et de la protection de la santé de leurs employés.Quang Ninh met en œuvre avec persévérance la stratégie de prévention et de contrôle de l’épidémie selon le principe "Prévenir, détecter, tracer, isoler, zoner, éradiquer l’épidémie, stabiliser rapidement la situation", préconisant une démarche participative et axée sur les personnes.Grâce à l’application de nombreuses mesures pour mettre en œuvre le "double objectif" de lutte contre l’épidémie et de développement socio-économique, au cours des six premiers mois de 2021, Quang Ninh a attiré plus de 22.400 milliards de dôngs d’investissements dans ses sites industriels et économiques.La province a affiché une croissance de 8,02% au premier semestre de cette année, soit la quatrième meilleure performance des provinces et villes du delta du fleuve Rouge. – VNA