La cérémonie d'inauguration de la deuxième Semaine culturelle et touristique de Ly Son, province de Quang Ngai. Photo: http://www.sggp.org.vn



Quang Ngai (VNA) - La deuxième Semaine culturelle et touristique de Ly Son, ayant pour thème "Ly Son – quintessence d’un patrimoine", a été inaugurée dans la soirée du 22 juin à Ly Son, province de Quang Ngai (Centre).

La manifestation est organisée par le Comité populaire du district insulaire de Ly Son. Elle a pour objet d'élever la conscience de la population, notamment des jeunes, sur la protection de la souveraineté maritime et insulaire du pays. Elle vise également à présenter des images de Ly Son afin d'attirer les investissements et les touristes, au service du développement socio-économique et culturel de la localité.

La Semaine se déroule jusqu’au 25 juin, avec de nombreuses activités culturelle, sportive et touristique attrayantes. Il faut citer notamment le premier tournoi de parapente élargir de Quang Ngai, le vernissage de l'exposition « Ly Son - quintessence d’un patrimoine géologique », etc…

Situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Quang Ngai, dans la province éponyme, l'île de Ly Son s'étend sur plus de 10 km² et compte près de 22.000 habitants. Avec sa beauté primitive, l’île passionne les touristes. Le turquoise de la mer, la verdure des champs, l’orange du crépuscule, le brun des monuments anciens lui confèrent un charme unique.



L'île de Ly Son abrite trois monuments nationaux: la maison commune d'An Hai (concernant les garnisons de Hoàng Sa), la pagode Am Linh (où l'on rend le culte aux morts sur les archipels de Hoàng Sa et Truong Sa) et la pagode Hang.



Ly Son est aussi appelé le "royaume de l'ail et des oignons". L'ail est cultivée sur un tiers de la superficie de l'île, soit environ 300 ha. Les champs d'ail s'étendent jusqu'au bord de mer. Les habitants doivent les arroser deux fois par jour pour neutraliser la salinité de l'eau de mer. Chaque saison, cette île peut fournir plus de 5 tonnes d'ail et d'oignons séchés pour le marché domestique et le marché étranger.



L’île de Ly Son attire de plus en plus de touristes et s’affirme de jour en jour comme une île touristique majeure du pays. Un circuit maritime et insulaire a été mis sur pied, qui assure une découverte en toute sécurité de l’île aux touristes. -VNA