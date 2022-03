La secrétaire du Comité provincial du Parti et présidente du Conseil populaire de la province de Quang Ngai, Bui Thi Quynh Van, brûle des baguettes d'encens à la mémoire des victimes du massacre de Son My. Photo: Baoquangngai

Quang Ngai (VNA) - Une cérémonie d'offrande d'encens a eu lieu le 16 mars pour rendre hommage à 504 victimes d'un massacre par les troupes américaines il y a 54 ans dans le village de Son My, commune de Tinh Khe, de la ville de Quang Ngai, au Centre.

Au vestige Son My, des autorités locales, des cadres, des victimes vivantes, des résidents locaux et des élèves ont brûlé des baguettes d'encens pour les défunts.



Il y a 54 ans, le 16 mars 1968, les troupes américaines ont attaqué le village de Son My et tué 504 civils innocents, dont des personnes âgées, femmes et enfants. 247 maisons ont été détruites, des milliers de têtes de bétail et de volailles ont été tuées. Des aliments et des cultures vivrières ont été brûlés et complètement détruits. Le massacre est entré dans l'histoire comme une douleur des habitants de Son My ainsi que du peuple vietnamien.



Aujourd'hui, le site du massacre de Son My est devenu une relique historique où sont enregistrés les crimes des troupes américaines. Ce site attire une attention particulière de la part des touristes nationaux et étrangers, avec un nombre croissant des visiteurs. -VNA