Quang Nam (VNA) - Situé dans les districts de Núi Thành et Phú Ninh, province de Quang Nam (Centre), le lac Phú Ninh est un lieu idéal pour changer d'air et revenir à la nature.

La beauté paisible du lac Phú Ninh à Quang Nam (Centre).

À environ 7 km à l’ouest du centre-ville de Tam Ky, le lac Phú Ninh constitue un espace vert paisible. Pour s’y rendre, il faut emprunter un sentier raide avec d’un côté la montagne, et de l’autre, un gouffre où l’on cultive l’arbre keo lá tràm (nom scientifique : Acacia auriculiformis). Puis, au bas de la pente, les touristes trouvent un espace enchanteur où les nuages se reflètent dans le bleu du lac.



Le lac artificiel a été créé lors de la construction du barrage de Phú Ninh, long de 350 m et haut de 35 m. Il s’agit d’un des plus grands réservoirs artificiels du Vietnam.



Escapade paisible



Sur place, la première impression des voyageurs est un vaste espace et une vue magnifique. Entouré de montagnes et de forêts, ce lac offre une beauté simple. La surface de l’eau est ondulée par la brise. Ses eaux bleues sont comme un miroir reflétant la montagne, la forêt et les nuages. L’espace semble augmenter la beauté majestueuse du lieu.



La forêt environnante s’étend sur une trentaine d’îlots. D’une capacité de 344 millions de mètres cubes, il figure parmi les lacs-réservoirs de premier ordre sur le plan national et alimente 23.000 ha de terres cultivées.



Cette grande forêt abrite des milliers d’espèce animaux dont plusieurs rares et précieuses. Des amphibiens et de reptiles sont enregistrées dans le Livre Rouge du monde. Ici, 80 espèces d’oiseaux ont été répertoriées, et les visiteurs peuvent entendre leurs chants résonnant dans l’espace ouvert.

Pour les citadins fatigués de l’atmosphère suffocante de la ville, le lac Phú Ninh est l’endroit idéal pour un week-end revigorant. Cette destination est vraiment un cadeau pour ceux qui veulent chercher un espace calme et paisible. Ici, ils profiteront de l’air pur, des beaux paysages de la montagne et de la forêt.



En plus, les voyageurs peuvent participer sur place à des activités intéressantes. Il est possible en effet de prendre une barque et de naviguer sur le lac et visiter les îlots et sources d’eau chaude. Ce lieu abrite les petites cabanes à côté du lac. Paysage naturel, air frais et sensation paisible, l’endroit est idéal pour oublier tous les soucis de la vie quotidienne.



En pleine nature



Les visiteurs peuvent séjourner dans zone touristique du lac Phú Ninh. Située au cœur d’une nature préservée avec un vaste lac et les arbres ombragés, cette zone est connue comme la "Perle verte" au milieu du Centre du Vietnam. Ce lieu est considéré comme un "Paradis de villégiature" confortable et simple.



Des chambres ont été aménagées dans des maisons en bois. Les voyageurs ont trois choix : chambres avec vue sur le jardin verdoyant, créant une sensation agréable et rafraîchissante ; celles avec vue sur la rivière, apportant des impressions inoubliables ; celles familiales, fraîches et calmes, idéales pour se reposer. Toutes ces cabanes en bois sont au cœur de la nature.



Entouré d’arbres et du lac, le restaurant est spacieux, capable d’accueillir plus de 200 personnes. C’est un endroit idéal pour organiser des festins, anniversaires, dîners de gala… Si vous y faites une halte, n’oubliez pas de déguster les spécialités locales telles que poulet, porc noir grillé, gobie...



Vous l’aurez compris, si vous habitez à Dà Nang ou si vous voyagez dans la région, prenez un peu de temps pour visiter ce beau lac et de profiter de la nature environnante. -CVN/VNA