La foire du village de pêcheurs de Tân Thanh , ville de Hôi An, attire des touristes nationaux et étrangers. Photo: laodong.vn

Quang Nam (VNA) - Après plus de trois ans d’activités, la foire du village de pêcheurs de Tân Thanh, ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre), est de plus en plus connue parmi les touristes, vietnamiens comme étrangers.



Il promet également de devenir une destination pour attirer les visiteurs à Quang Nam, grâce à ses produits verts et respectueux de l'environnement.



Une de ses particularités est que les produits sont fabriqués à la main, en plus des spécialités locales respectueuses de l'environnement.



À l'heure actuelle, la foire compte entre 70 et 100 stands d'habitants de Quang Nam et de Da Nang, ainsi que de localités voisines.



La délivrance d'une licence de coopérative touristique au village des pêcheurs de Tân Thanh en octobre 2021 est considérée comme une réussite du tourisme local. -VNA