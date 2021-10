L'ancienne ville de Hoi An. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - La ville de Da Nang (Centre) envisage l'accueil des touristes étrangers à partir de novembre dans le contexte que la pandémie de COVID-19 est sous contrôle.

Selon le président du Comité municipal populaire de Da Nang, Le Trung Chinh, la ville vient de soumettre une demande écrite au Premier ministre pour autoriser Da Nang à accueillir des visiteurs internationaux à partir de novembre.

Selon lui, Da Nang a obtenu de bons résultats dans le contrôle de l'épidémie de COVID-19, se classant 8e sur 63 provinces et villes en termes de taux de vaccination, avec 95% de la population âgée de plus de 18 ans ayant reçu la première injection. De plus, la ville a eu l'expérience de l'accueil de passagers de vols étrangers de manière sûre au cours des derniers mois.

L'ancienne ville de Hoi An. Photo: VNA

La pandémie de COVID-19 a gravement affecté le tourisme de Da Nang, avec plus de 80% des travailleurs du secteur (environ 42.000 personnes) ayant perdu leur emploi et ayant temporairement cessé de travailler. Plus de 90 % des entreprises sont fermées temporairement. Le secteur des services et du tourisme, qui représente 64,3% de la structure économique de la ville, n'a cessé de décroître.

Selon un rapport présenté au Premier ministre, la ville prévoit une réouverture au tourisme international en deux phase :

Pour la première phase, à partir de novembre, la ville envisage d'accueillir les visiteurs commerciaux et les Vietnamiens d’outre-mer désireux d’effectuer des voyages d’affaires, de rendre visite à leurs proches ou de revenir vivre au Vietnam. Les passagers doivent être mis en quarantaine dès leur arrivée conformément aux réglementations du ministère de la Santé. Ce plan se concentre sur les marchés de la République de Corée et de la Russie.

La deuxième phase du plan sera mise en œuvre lorsque le gouvernement autorisera la restauration des routes internationales avec des conditions de prévention et de contrôle de l'épidémie telles que prescrites par le gouvernement et la ville.

Sanctuaire de My Son dans la province de Quang Nam. Photo: asiatravelandleisure.com

Dans le même sens, la province de Quang Nam a également soumis une demande écrite au Premier ministre sur l'accueil des visiteurs internationaux.

Depuis le début de l'année, Quang Nam a accueilli environ 15.000 citoyens vietnamiens rapatriés. Les établissements d'hébergement et les agences de voyages de la province ont beaucoup d'expérience dans l'accueil des arrivées et la garantie de la prévention et de la lutte contre l'épidémie. Cela a démontré la volonté de la province d'accueillir des touristes internationaux dans un proche avenir. -VNA