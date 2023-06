Hanoi (VNA) - Avec un littoral de 116 km de long et un taux de couverture forestière de 68%, Quang Binh dispose de toutes les conditions pour devenir une destination touristique majeure du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est, a déclaré le vice-Premier ministre Lê Minh Khai lors d’une conférence tenue dimanche 25 juin à Hanoi.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai lors de la conférence de promotion des investissements à Quang Binh. Photo : VNA

Saluant les efforts et les réalisations de la localité en matière de développement socio-économique, le dirigeant a souligné l’importance du plan directeur dans l’élaboration de la vision, des scénarios, des plans et des espaces de développement pour la province de Quang Binh.Quang Binh est une destination sûre et unique avec un système de transport synchrone de routes, d’aéroports et de chemins de fer, a déclaré le vice-Premier ministre Lê Minh Khai.Elle abrite le parc national de Phong Nha-Ke Bang, qui a été reconnu à deux reprises comme site du patrimoine naturel mondial, ainsi qu’un système de grottes, dont Son Doong - la plus grande grotte du monde, ainsi que diverses plages magnifiques, des cours d’eau chaudes et des terrains de golf de classe mondiale, ce qui en fait un endroit idéal pour le tourisme de villégiature, a-t-il souligné.Le vice-Premier ministre a estimé que pour atteindre avec succès les objectifs fixés, en particulier dans le contexte des difficultés et des situations nationales et mondiales compliquées, Quang Binh devrait se concentrer sur la transformation du tourisme en son secteur économique de pointe et devenir un pôle touristique du pays et de la région.En plus de définir une vision étendue et approfondie du développement du tourisme, Quang Binh devrait améliorer la sensibilisation des habitants au tourisme et améliorer encore la promotion du tourisme, a-t-il déclaré.Il a conseillé à la localité de développer des produits touristiques plus uniques et typiques et de fournir des services touristiques plus professionnels, tout en encourageant toute la population à s’engager dans le développement du tourisme local.Parallèlement, Quang Binh devrait continuer à examiner son système administratif et à améliorer la qualité des fonctionnaires, a-t-il indiqué, appelant les entreprises à continuer d’explorer les opportunités d’investissement à Quang Binh et à mettre rapidement en œuvre leurs projets d’investissement conformément aux accords signés.Le gouvernement crée toujours des conditions optimales et accompagne l’administration et la population de Quang Binh pour accélérer son processus de développement, a-t-il promis. – VNA