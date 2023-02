Un processus d'échange culturel se déroule depuis longtemps, approfondissant ainsi la diversité culturelle ethnique de Quang Binh. Photo: nhandan.vn Un processus d'échange culturel se déroule depuis longtemps, approfondissant ainsi la diversité culturelle ethnique de Quang Binh. Photo: nhandan.vn

Hanoi (VNA) - Quang Binh se trouve dans la région centrale riche en ressources touristiques. En plus du long littoral, la province possède des paysages naturels majestueux sous la canopée de la forêt de Truong Son et le long du légendaire axe routier de Ho Chi Minh.Il s’agit d’un grand potentiel pour que Quang Binh développe le tourisme communautaire en association avec l'amélioration de la vie des minorités ethniques.Selon le vice-président du Comité populaire provincial Ho An Phong, Quang Binh compte deux principales minorités ethniques, Bru-Van Kieu et Chut. Chaque groupe ethnique a sa propre valeur culturelle et un processus d'échange culturel se déroule depuis longtemps, approfondissant ainsi la diversité culturelle ethnique de la province.Parmi plus de 40 produits touristiques exploités par Quang Binh, de nombreux concernant le tourisme culturel, dans les régions montagneuses de minorités ethniques, ont initialement créé une attraction pour les voyageurs. Sans oublier des fêtes traditionnelles qui ont été reconnus comme patrimoines culturels immatériels nationaux.Le service du Tourisme de Quang Binh a récemment organisé un programme d'enquête sur les produits touristiques dans les villages dotés des paysages naturels majestueux, résidences de minorités ethniques qui conservent encore de nombreuses valeurs culturelles uniques. La province a mis en route des plans de développement du tourisme durable, en association avec la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles des zones montagneuses.