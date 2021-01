Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung à la conférence de promotion de l'investissement de la province de Quang Binh . Photo: VNA

Quang Binh (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a exhorté la province de Quang Binh à améliorer son climat des affaires pour attirer plus d'investisseurs.

Quang Binh devrait accorder une plus grande attention à la réforme administrative ainsi qu'à l’édification de l’e-gouvernement et au développement de villes intelligentes, créant ainsi un climat des affaires transparent et ouvert pour attirer plus d'investisseurs, a déclaré le vice-Premier ministre lors de la conférence de promotion de l’investissement tenue le 17 janvier dans cette province du Centre.

Saluant les efforts de la localité pour organiser cet événement, le vice-Premier ministre a demandé aux ministères et aux secteurs d'aider Quang Binh à restructurer et développer ses industries et à mettre en œuvre de grands projets.

Il a rappelé aux investisseurs et aux entreprises d'accélérer le décaissement des capitaux d'investissement et de se concentrer davantage sur la protection de l'environnement et la promotion de la responsabilité sociale des entreprises.

Lors de la conférence, Trinh Dinh Dung a remis la décision du gouvernement approuvant le projet de la centrale thermique Quang Trach II, qui représente un investissement total de plus de plus de 48 billions de dongs du groupe Électricité du Vietnam (EVN), et le projet du terrain de golf de Bao Ninh du groupe Truong Thinh, d’un montant de 800 milliards de dongs.

Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung (premier rang, premier à partir de la droite) remet la licence d'investissement au projet du parcours de golf Bao Ninh au groupe Truong Thinh. Photo: VNA

Les autorités de Quang Binh ont remis la licence à 35 projets cumulant plus de 92 billions de dongs (3,96 milliards de dollars).

À cette occasion, la province a également lancé deux grands projets, l'un sur la construction du pont Nhat Le 3 et d'une route côtière, et l'autre sur l'extension de l'aéroport de Dong Hoi.

Entre 2021-2023, Quang Binh appelle les investisseurs à financer 62 projets dans l'agriculture, l'industrie, l'énergie, le commerce, le tourisme et le développement des infrastructures.

La province dispose de grands avantages compte tenu de son emplacement stratégique dans le couloir économique Est-Ouest. Elle est également considérée comme un centre de tourisme aventureux idéal en Asie avec plus de 300 grottes dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang.-VNA