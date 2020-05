Tuyên Quang (VNA) - Gâtée par Dame nature, la commune de Thuong Lâm du district de Lâm Binh, province de Tuyên Quang, au Nord, possède des paysages pittoresques plutôt ignorés du tourisme de masse. Ces derniers temps, des jeunes Tày ont décidé de les mettre en valeur.

"La baie de Ha Long terrestre" au milieu de la jungle. Photo : TNHS

Nichée à 130 km au nord de la ville de Tuyên Quang, ce qui, de Hanoï, fait environ six heures de voiture, ou de moto pour les plus intrépides, Thuong Lâm est surnommée "la baie de Ha Long terrestre au milieu de la jungle". Lacez vos chaussures, nous allons partir sans plus attendre à la découverte de cette "oasis merveilleuse".



Une légende sur 99 pics



Tout commence par un cauchemar obsédant, d’autant plus que c’est le roi en personne qui en fait les frais. Le monarque organise aussitôt une cérémonie de sacrifice pour exorciser le mauvais présage. Un génie céleste lui apparaît alors et lui demande de trouver un endroit entouré de 100 pics pour y établir une nouvelle capitale.



Informé de cette demande pour le moins insolite, le mandarin en poste à Thuong Lâm se met à compter les pitons rocheux qui l’entourent. Il y en a… 99 ! Eh bien qu’à cela ne tienne, le mandarin en ajoute un centième, artificiel, érigé à la force des bras de ses malheureux administrés. Désireux de complaire au souverain, il l’invite à se rendre sur place, certain que le subterfuge ne sera pas découvert. Il le sera ! Le monarque arrive en effet, accompagné du génie et de 100 phénix, chacun ayant pour mission de se poser sur un des pics. Nichée à 130 km au nord de la ville de Tuyên Quang, ce qui, de Hanoï, fait environ six heures de voiture, ou de moto pour les plus intrépides, Thuong Lâm est surnommée "la baie de Ha Long terrestre au milieu de la jungle". Lacez vos chaussures, nous allons partir sans plus attendre à la découverte de cette "oasis merveilleuse".Une légende sur 99 picsTout commence par un cauchemar obsédant, d’autant plus que c’est le roi en personne qui en fait les frais. Le monarque organise aussitôt une cérémonie de sacrifice pour exorciser le mauvais présage. Un génie céleste lui apparaît alors et lui demande de trouver un endroit entouré de 100 pics pour y établir une nouvelle capitale.Informé de cette demande pour le moins insolite, le mandarin en poste à Thuong Lâm se met à compter les pitons rocheux qui l’entourent. Il y en a… 99 ! Eh bien qu’à cela ne tienne, le mandarin en ajoute un centième, artificiel, érigé à la force des bras de ses malheureux administrés. Désireux de complaire au souverain, il l’invite à se rendre sur place, certain que le subterfuge ne sera pas découvert. Il le sera ! Le monarque arrive en effet, accompagné du génie et de 100 phénix, chacun ayant pour mission de se poser sur un des pics.

Entre rizières et montagnes. Photo : CVN

Alors 99 d’entre eux y parviennent aisément, mais celui qui tente de prendre possession du pic artificiel échoue à chaque tentative. C’est ainsi que la supercherie est découverte et que le génie céleste, furieux, envoie des pluies diluviennes sur toute la région, qui se retrouve bientôt submergée… à l’exception des 99 pics.



Un projet de start-up…



Aujourd’hui, les habitants de Thuong Lâm vivent essentiellement de la pêche et de l’agriculture. Mais sept jeunes membres de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh ont décidé de se lancer dans le tourisme communautaire en proposant des séjours paisibles en pleine nature. "C’est parce qu’on a envie de s’enrichir sur notre propre terre, ici, à Thuong Lâm, qu’on a fondé la Coopérative de la jeunesse de Thuong Lâm", explique Châu Thanh Ngà, qui en est le chef adjoint.



"On veut en fait se lancer dans le tourisme communautaire, avec notamment le gîte de Tài Ngào inauguré en avril 2019. On essaie de fonctionner un peu comme une start-up. On a d’ailleurs été primé dans deux concours, en 2018, avec un 1er prix au niveau provincial et puis un 3e au niveau national". Sur place, c’est tout d’abord un kaléidoscope coloré qui s’offre au regard : le rouge de la terre, le vert des rizières, le bleu du ciel, le blanc des pics karstiques…



Le gîte dont parle Châu Thanh Ngà consiste en une grande maison sur pilotis qui a la capacité d’accueillir au maximum 45 personnes, entourée d’un bassin à poissons, d’un jardin potager bio, d’un verger et d’un élevage de volailles. Se mettre en vert, quelle expérience ! Ces Saïgonais, qui ont parcouru près de 2.000 km pour venir ici, semblent apprécier. "On est vraiment chez l’habitant. Au niveau du gîte, c’est très joli, très typique, très authentique... Les habitants, en général, sont très accueillants, très sympas", nous confie Huynh.



"Nous avons fait la visite des villages, des petites randonnées, des promenades à vélo et des activités au champ et à la ferme, nous raconte Lâm Thuy. Avec les paysans, on a pu découvrir la façon d'utiliser différents ustensiles originaux. On a aussi appris à cuisiner plusieurs plats traditionnels à base de légumes cueillis dans le jardin et de poisson pêché dans le bassin. On est très content de cette convivialité".