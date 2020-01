La cérémonie de clôture de l’année nationale du tourisme Nha Trang - Khanh Hoà 2019

Nha Trang (VNA) - L’année nationale du tourisme 2019 s’est déroulée à Nha Trang, une station balnéaire rattachée à la province centrale de Khanh Hoa. Les manifestations organisées ont permis de rajeunir l’image de la destination et de renforcer sa visibilité.



A l’occasion de l’année nationale du tourisme 2019, une centaine d’activités touristiques, culturelles et sportives ont été organisées dans tout le pays.



A elle seule, la province de Khanh Hoa a accueilli 60 manifestations avec, comme point d’orgue, le festival de la mer de Nha Trang.



Pour répondre à la demande croissante des visiteurs, la ville de Nha Trang a ouvert en 2019 deux nouveaux sites de seawalker, une activité consistant à se promener dans les profondeurs marines. Plus de 600.000 touristes ont pratiqué cette expérience aquatique unique, indique Nguyên Huy Hân, directeur de la société ASEAN Nha Trang, qui exploite cette nouvelle attraction et dont le chiffre d’affaires a progressé de 30% en 2019.



“Nous veillons à ce que l’écosystème marin soit préservé au mieux. Cette balade au fond de la mer permet aux touristes de découvrir la vie marine de près. C’est une expérience tout à fait particulière. Ce nouveau loisir devrait se développer très fortement dans les années qui viennent”.



Afin de répondre à l’afflux des touristes vietnamiens et étrangers à Nha Trang, la deuxième piste de l’aéroport international de Cam Ranh avait été mise en service. Vingt-deux compagnies aériennes étrangères et quatre vietnamiennes exploitent désormais 80 lignes internationales reliant Khanh Hoa à huit pays et territoires.



La province offre une capacité d’hébergement de 50 mille chambres réparties dans quelque 800 établissements hôteliers dont les deux tiers sont des hôtels de catégorie 3 étoiles et plus.



Trân Viêt Trung, le directeur du service provincial du tourisme, explique :



“Nous avons organisé de très nombreux programmes de promotion à l’intérieur et à l’extérieur du pays et en particulier à destination de nos marchés cibles. Les professionnels du secteur se sont tous fortement impliqués. Ils ont mis en place de nouveaux circuits et amélioré la qualité de leurs services pour mieux satisfaire leur clientèle”.



La réussite de l’année nationale du tourisme de Khanh Hoa 2019 s’explique aussi par le travail efficace opéré entre les autorités de la province et celles des régions limitrophes pour offrir à la clientèle une plus grande variété de circuits touristiques, explique Nguyên Dac Tai, vice-président du comité populaire provincial.



“Pour cet évènement majeur, nous avons travaillé avec les provinces littorales du Centre pour proposer aux visiteurs des circuits valorisant les atouts de chacune d’entre elles. Nous souhaitions faire en sorte que ces différentes spécificités se complètent les unes les autres”.



En 2019, 7,2 millions de touristes dont 3,6 millions d’étrangers ont foulé le sol de Khanh Hoa, soit 30% de plus qu’en 2018. Le chiffre d’affaires du secteur affichait une hausse de 25% en glissement annuel. -VOV/VNA