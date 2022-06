Hanoi, 25 juin (VNA) – Les joyeux visages, les aimables prononciations en vietnamien de plusieurs étrangers participant à des cours de vietnamien montrent leur passion pour cette langue et les méthodes d’enseignement du centre "Tiếng Việt ơi" (TVO pour Oh Le vietnamien).

Un cours de vietnamien au centre "Tiếng Việt ơi". Photo : VNP

"Le vietnamien est une belle langue mais difficile, et une fois qu’on commence à l’apprendre, on l’aime", ont partagé trois élèves du centre, les Américains Dan et David Evans, l’Australien John.Dan, David et John sont tous enseignants de math ou d’anglais dans des écoles internationales au Vietnam, c’est pour cela qu’ils veulent apprendre le vietnamien pour mieux enseigner, mieux connaître la culture et la vie des autochtones.Dan vit depuis six ans au Vietnam et étudie le vietnamien depuis six ans également. David apprend le vietnamien depuis cinq cinq ans et compte dans un futur proche enseigner les mathématiques en vietnamien.