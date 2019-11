Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le forum «La presse et la technologie» s’est ouvert ce mercredi à Hanoï sous l’égide du ministère de l’Information et de la Communication, en présence de 200 représentants de médias et d’entreprises de marketing numérique.



Ils ont présenté des solutions technologiques susceptibles de matérialiser l’initiative «Développement de la presse vietnamienne 2020-2024».



Selon le ministre de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hùng, la technologie permettra d’innover les modèles d’affaires mais elle imposera de nouveaux défis à la presse traditionnelle. Les entreprises spécialisées dans les télécommunications et l’informatique doivent s’impliquer dans le développement de la presse nationale, a-t-il déclaré.



«Les dernières technologies facilitent le travail des journalistes et permettent aux lecteurs d’accéder rapidement à un grand gisement d’informations et de connaissances. Les journalistes ont pour mission d’informer le public. Il faut qu’ils soient capables de trier les immenses bases de données pour retrouver les informations les plus pertinentes et les plus justes avant de les transmettre au public. Il est nécessaire d’appliquer l’intelligence artificielle dans la production journalistique», a souligné Nguyên Manh Hùng.-VOV/VNA