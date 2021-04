Les plates-formes sur le gisement de Bach Ho. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au premier trimestre de 2021, la Compagnie de prospection et d'exploitation de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP - PetroVietnam Exploration Production Corporation) a dépassé ses objectifs de production et de finance, grâce à une hausse de production et à des prix positifs du pétrole.

Plus précisément, au premier trimestre, la production de pétrole et de gaz a dépassé l'objectif fixé, avec 0,89 million de tonnes d'équivalent pétrole, soit 5% de plus que le plan fixé.

Son chiffre d'affaires total au premier trimeste de l’année était estimé à 6 951 milliards de dôngs (301 millions de dollars), soit un dépassement de 40 % par rapport au plan sur trois mois et équivalent 35% de l'objectif annuel. Sur cette période, la compagnie a contribué à hauteur de 1 191 milliards de dôngs au budget de l'Etat, dépassant de 41% par rapport au plan fixé.



En particulier, au premier trimestre 2021, aucun incident ou accident a été signalé dans les unités et les projets de PVEP. La sécurité et de la sûreté maritimes ont été bien assurées; les violations ont été contrôlées.



En 2021, PVEP fixe l'objectif d'assurer des activités de production et de commerce stables, d'optimiser et de réduire les coûts, de réduire les prix des produits, de s'adapter de manière proactive à toutes les fluctuations du marché, en poursuivant des solutions visant à améliorer l'efficacité de gestion. -VNA