Cérémonie de signature de l'accord de coopération entre PV Power et Novatek. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - PetroVietnam Power Corporation (PV Power) et Novatek viennent de signer un accord de coopération pour le développement de projets électriques utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) et de l'énergie au Vietnam.

PV Power, membre du Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN), est le deuxième plus grand producteur d'électricité au Vietnam, après le groupe Électricité du Vietnam (EVN). Toutefois, PV Power est le leader sur le marché domestique en matière de production d'électricité au gaz avec sept centrales d'une capacité totale de 4.208 MW, contribuant annuellement à hauteur d’environ 21 milliards de kWh au réseau national.

De son côté, Novatek est l'un des principaux producteurs et exportateurs de GNL en Russie, possédant de nombreux grands projets, en particulier le projet Yamal LNG qui fournit actuellement environ 5 % de la production mondiale de GNL, soit l'équivalent d'environ 18 millions de tonnes/an. Novatek est également l'une des rares sociétés énergétiques à avoir obtenu une licence pour exporter du GNL directement depuis la Russie.

Photo: VNA

Auparavant, fin 2020, PV Power, COLAVI, Tokyo Gas et Marubeni avaient signé un protocole d'accord sur la recherche et le développement de projets d'électricité au gaz, y compris le projet de centrale électrique au GNL de Quang Ninh. Le 24 octobre 2021, le consortium entre PV Power, COLAVI, Tokyo Gas et Marubeni, a lancé ce projet.

Actuellement, PV Power investit dans le projet des centrales électriques Nhon Trach 3 et 4, qui sont les premiers projets d’électricité au GNL au Vietnam. Le projet devrait être achevé au deuxième trimestre 2024. -VNA