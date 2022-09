PV GAS et EY Vietnam lancent des projets de conseil sur la stratégie de transformation numérique et la mise en œuvre d'un ERP. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Reconnaissant le rôle important de la transformation numérique, une tendance inévitable, la Compagnie générale du gaz du Vietnam (PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation - PV Gas), un membre du Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PetroVietnam ou PVN), accorde une grande attention à la promotion de la transformation numérique et à l'accélération de la numérisation de ses processus commerciaux, de production et de gestion.

L'accélération de la transformation numérique est perçu comme une nécessité pour gagner du temps et de l'argent, augmenter la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité, et répondre aux exigences du marché et du processus d'intégration internationale.

La transformation numérique de PV GAS est mise en œuvre de manière synchrone et cohérente avec le processus de transformation numérique de PetroVietnam pour tirer parti du système d'infrastructures et des bases de données, et pour promouvoir efficacement les chaînes de valeur du secteur.

PetroVietnam a affirmé que le groupe devait connecter tous ses organes via un système de données étendu (Bigdata), en appliquant les technologies de Cloud Computing, d'Internet des objets (Internet of things - IoT) et d'intelligence artificielle (IA)… Parallèlement aux solutions visant à promouvoir la transformation numérique en termes d'infrastructures technologiques, le groupe accélère la mise en œuvre synchrone de la "culture numérique" sur la base d'une culture partagée, d'une culture créative et d'une culture d'apprentissage continu.

En tant que membre clé de PetroVietnam, PV GAS renforce activement la transformation numérique et le Progiciel de gestion intégré (autrement appelé Enterprise Resource Planning en anglais – ERP, logiciel informatique dédié à la gestion opérationnelle de l’ensemble des ressources d’une entreprise), afin de contribuer à la mise en œuvre réussie de la stratégie du groupe.

En 2015, PV GAS a embauché Ernst & Young Vietnam Limited (EY Vietnam) pour mener des enquêtes et évaluer la faisabilité du lancement d'un ERP dans l'entreprise.

De 2016 à 2021, PV GAS a procédé à la restructuration de la structure organisationnelle de ses unités et comités, et a accéléré l'application des technologies de l'information dans la production, le commerce et la gestion interne.

En 2020, PV GAS et AES Corporation signent un accord via visioconférence. Photo: VNA

Ces dernières années, parallèlement au développement rapide des sciences et technologies, à la quatrième révolution industrielle et en raison de la propagation de la pandémie de COVID-19, de nouvelles tendances de consommation et de nouveaux modèles commerciaux ont été observées, obligeant les entreprises à faire des efforts de changement pour s'adapter à la nouvelle situation.

Pendant la lutte contre l'épidémie de COVID-19, PV GAS a promu l'application des technologies de l'information et de l'information numérique dans ses activités de production et commerciales, dont le travail à domicile, les outils de réunion et de travail à distance, la signature numérique, etc.

Cette année, PV GAS a approuvé un plan de lancement d'un ERP conformément à sa stratégie de développement de la production et du commerce, lequel sera compatible avec l’ERP de PetroVietnam afin d'augmenter l'efficacité opérationnelle face aux défis posés par la transition vers l'énergie verte et les évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19.

En même temps, PV GAS continue à améliorer son système informatique et sa gestion des données pour répondre à la demande croissante d'applications informatiques et assurer la cybersécurité et la sûreté du réseau.

PV GAS ouvre des cours de formation à son personnel informatique. Photo: VNA

Selon ses chiffres de 2019, en tant que pionnier de l'industrie du gaz du Vietnam, PV GAS fournissait annuellement des matières premières pour produire environ 30% du volume d'électricité national, promouvant la stratégie de développement des sources d'énergie propre pour le pays et contribuant au développement durable du secteur de l'énergie et, plus généralement, de l'économie nationale.

La compagnie est l'une des neuf meilleures sociétés sur la liste des 50 premières sociétés cotées en 2022, dévoilée le 4 août par Forbes Vietnam. Il s'agit de la 10e année d'affilée que PV Gas figure dans la liste de 50 premières sociétés cotées regroupant les compagnies les plus performantes cotées aux Bourses de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.-VNA