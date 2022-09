Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La Compagnie générale du gaz du Vietnam (PV GAS) a annoncé que son unité membre, - Société par actions de commerce du gaz de pétrole liquéfié (GPL) du Vietnam, - sa filiale au Sud, avait officiellement mis en service la station d’extraction et de remplissage du gaz Nha Trang dans le cluster industriel VCN Dien Phu, district de Dien Khanh, province de Khanh Hoa au Centre.

La station couvre une superficie totale de 7.032 m2, comprenant une maison d'opérateur d'une superficie de 180 m2, une maison de remplissage du gaz d'une superficie de 515 m2 ; deux réservoirs du GPL de 50 tonnes chacun et des systèmes technologiques, des systèmes de préventions d’incendies et d'autres systèmes auxiliaires. Elle a une capacité totale de remplissage de 1.000 tonnes de GPL par mois.

Après 6 mois de construction, la station d’extraction et de remplissage du GPL de Nha Trang est officiellement entrée en service, avec l'activité principale d'extraction et de distribution de produits du GPL, sous la marque PETROVIETNAM GAS.

Nguyen Thanh Binh, président de l'Association vietnamienne du gaz, directeur général adjoint de PV GAS, a affirmé que l'exploitation de la station de Nha Trang faisait partie de la stratégie de développement des activités commerciale civiles de PV GAS et de PV GAS GPL dans le but de faire PV Gas GPL l’unité occupant la part de marché de la vente au détail de GPL la plus importante au Vietnam, avec un système de distribution professionnel pendant la période 2021-2022 permettant de représenter au moins 21,2% de la part de marché de vente au détail nationale d'ici 2025.

Le directeur de PV GAS GPL, Nguyen Hai Long, s'est engagé à fournir des produits gaziers propres, de qualité et sûrs, contribuant ainsi au développement intégral de la province de Khanh Hoa. Au fil des ans, PV GAS GPL est chargé par PV GAS du commerce et de la distribution du GPL sous la marque PETROVIETNAM GAS, qui a connu une croissance rapide sur le marché du Sud.

Pour mettre en œuvre la stratégie de développement de PV GAS GPL, sa filiale au Sud devient l'une des unités de commerce du GPL prestigieuses et de qualité qui est capable de répondre à la demande croissante et de promouvoir le potentiel de développement économique de la région du Sud.

La station d’extraction et de remplissage du gaz Nha Trang poursuit le processus d’extraction et de remplissage du GPL sur place. Ce processus contribuera à réduire les coûts des produits, à contribuer au développement du marché et à promouvoir l'approvisionnement en produits GPL résidentiels et industriels sur le marché du Sud.

PV GAS GPL se concentre toujours sur la sécurité et la qualité des produits, c'est pourquoi la station d’extraction et de remplissage du gaz dispose de nombreux équipements modernes et d'une technologie de pointe, conformément aux besoins de développement socio-économique de la région et sa croissance actuelle et future.

Le système de prévention et de lutte contre les incendies répond strictement aux normes prescrites par les agences de gestion de l'État, garantissant les réglementations techniques et les normes en vigueur.

Une fois mise en service, la station d’extraction et de remplissage du gaz Nha Trang apportera aux clients des produits conformes aux normes de qualité ; créera des emplois, augmentera les revenus de la main-d'œuvre locale ; contribuera au budget d'État et contribuer à stabiliser le prix des produits GPL dans le Sud, a estimé Nguyen Hai Long.

A cette occasion, la Société par actions de commerce du gaz de pétrole liquéfié (GPL) du Vietnam et la Société par actions du pétrole et du gaz Anpha ont également signé un accord de coopération sur l'extraction du GPL. - VNA