Le navire BU SIDRA de PV GAS Trading accoste au port pétrochimique de Long Son le 2 septembre. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - PV Gas Trading, une filiale de PV GAS (Compagnie générale du gaz du Vietnam) vient de connecter avec succès le pipeline du navire de transporteur de GPL (gaz de pétrole liquéfié) réfrigéré BU SIDRA au système de réception de matières premières propane du Complexe pétrochimique du Sud de la SARL Long Son Petrochemicals dans la commune de Long Son, ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau au Sud.

L'expédition de propane réfrigéré commercial chargée depuis le port d'Al Amindi au Koweït est la première expédition de PV GAS Trading à arriver au port de Long Son et également les premières tonnes de matières premières fournies au Complexe pétrochimique du Sud.

Le fait d'être sélectionné comme fournisseur de la première expédition de propane réfrigéré commercial pour le Complexe pétrochimique du Sud affirme le prestige, la position et la marque de PV GAS ainsi que PV GAS Trading sur le marché national et régional du négoce de gaz.

Le propane est un produit du raffinage du pétrole brut et du traitement du gaz naturel et est un composant du GPL utilisé comme carburant dans la vie quotidienne. Le propane peut également être utilisé pour les réfrigérants, les propulseurs d'aérosols et les matières premières pétrochimiques. Le gaz propane peut être comprimé dans un liquide à relativement basse pression, appelé propane réfrigéré, afin de faciliter le transfert de gros volumes de manière sûre et efficace.

Après plus de 30 ans de développement, PV GAS a été présent et a participé à toutes les étapes, domaines et services du gaz sur le marché intérieur et s'étend progressivement aux marchés régionaux et internationaux.

Avec le soutien du Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN - PetroVietnam), PV GAS se concentre sur l'orientation stratégique de développer le marché du gaz en dehors de l'électricité.

Jouissant d'un grand prestige, PV GAS Trading est très confiant quant à la domination du marché et à sa position sur le marché du gaz brut, en fournissant des produits répondant aux exigences de qualité internationales et des services professionnels, contribuant à la diversification du marché, à la maximisation de la chaîne de valeur du gaz et à l'affirmation de la position des entreprises vietnamiennes sur l'échelle internationale.

Selon PV GAS, cet événement constitue une étape remarquable, concrétisant l'idée d'élargir le marché de l'approvisionnement en gaz parallèlement à la mise en œuvre du traitement en profondeur et à l'amélioration de la valeur des matières premières gazières, afin de mettre en œuvre progressivement la stratégie de développement du marché du gaz de PV GAS et PVN.

PV GAS s'est classé parmi les cinq premières entreprises avec les revenus et les bénéfices les plus impressionnants. PV GAS est également l'une des neuf meilleures sociétés sur la liste des 50 premières sociétés cotées en 2022, annoncée le 4 août par Forbes Vietnam.

En 2021, PV GAS a enregistré une augmentation de 23 % de son chiffre d'affaires net provenant des ventes et de la prestation de services par rapport à 2020. En 2022, l'entreprise a commencé à importer du GNL pour la conversion d'énergie afin de compenser la baisse de l'approvisionnement en gaz domestique et de promouvoir le développement du marché du GNL au Vietnam.

PV GAS est un pionnier de l'industrie du gaz, fournissant annuellement des matières premières pour produire environ 30% du volume d'électricité national, promouvant la stratégie de développement de sources d'énergie propre pour le pays et contribuant au développement durable du secteur de l'énergie et de l'économie nationale, en général. -VNA