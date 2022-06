PV GAS figure pour la 10eannée consécutive parmi les 50 premières sociétés cotées en 2022. Photo: pvgas.com.vn



Hanoï (VNA) - PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation (Compagnie générale du gaz du Vietnam - PV GAS) est l’une des neuf meilleures sociétés sur la liste des 50 premières sociétés cotées en 2022 par Forbes Vietnam.

Il s'agit de la dixième année consécutive que la compagnie figure sur cette liste qui regroupe les sociétés les plus performantes cotées à la Bourse de Hanoï et à celle de Hô Chi Minh-Ville.



Selon Forbes Vietnam, le montant total des bénéfices après impôt des sociétés figurant sur la liste a atteint 193.183 milliards de dôngs (environ 8 milliards de dollars), en hausse de 10,7% par rapport au niveau enregistré en 2021.



PV GAS, un membre du Groupe national pétrolier et gazier (PVN), figure parmi les cinq entreprises ayant les chiffres d’affaires et les bénéfices les plus impressionnants.



Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Company Limited (PVCFC) et Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Corporation, deux autres membre de PVN, figurent également sur la liste. -VNA