Des livres offerts à des chercheurs thaïlandais. Photo: VNA



Bangkok (VNA) – Le livre «Président Ho Chi Minh : personne qui pose le fondement pour les relations contemporaines Vietnam-Thaïlande » a été présenté au public le 22 mai à l’Université de Lampang Rajabhat dans la province de Lampang, au Nord de Thaïlande.

Le livre en vietnamien et thaïlandais est conjointement rédigé par l’assistant du professeur, docteur Truong Thi Hang de l’Université de Lampang Rajabhat et le professeur Chuan Petkaew de l’Université de Suratthani Rajabhat au Sud de Thaïlande.

Avec 507 pages en thaïlandais et 387 pages en vietnamien, le livre devient le premier du genre publié en deux langues en Thaïlande. Le livre glorifie la morale, la personnalité et la taille du Président Ho Chi Minh, sa vision dans la question de solidarité internationale, notamment dans la pose du fondement pour les relations entre les deux pays.

Prenant la parole, l’ambassadeur vietnamien en Thaïlande Nguyen Hai Bang a tenu en haute estime la coopération entre les deux auteurs pour sortir cet ouvrage qui permet aux Thaïlandais de connaître exactement la vie, l’œuvre du Président Ho Chi Minh.

Ce livre va figurer dans le système de bibliothèques d’une centaine d’universités et d’académies thaïlandais et deviendra un document spécifique sur le Président Ho Chi Minh, aidant les chercheurs et les lecteurs thaïlandais à mieux comprendre le leader éminent du Vietnam et son personnalisme. -VNA