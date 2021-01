Le livre de dessins intitulé "La gentillesse contagieuse".



Hanoï (VNA) – Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et le ministère de la Santé ont publié jeudi un livre de dessins intitulé "La gentillesse contagieuse", marquant la fin de la campagne de communication éponyme en vue d’accélérer des actions bonnes et gentilles dans la lutte contre l’épidémie de COVID-19.

La campagne "La gentillesse contagieuse", lancée par l'UNICEF Viet Nam et le ministère vietnamien de la Santé dans les médias et les réseaux sociaux, vise à appeler les jeunes à montrer leur aide communautaire en encourageant et en promouvant l'empathie, la tolérance, l'altruisme, la sociabilité et le partage de solutions innovantes pour prévenir la pandémie COVID-19. Elle met l'accent sur le message principal : "Toute bonne action ou action gentille, même très petite, a un fort impact sur la communauté, nous aidant à surmonter cette période difficile et une forte relance".

La campagne encourage les adolescents qui souhaitent utiliser leurs capacités d’agir à dissiper les inquiétudes et partager leurs sentiments et leurs rêves. Le but de cette campagne est de renforcer la voix des jeunes, d’encourager les jeunes à dialoguer, à partager des photos, vidéos et solutions créatives et innovantes sur les plateformes numériques, les réseaux sociaux de l’UNICEF et du ministère vietnamien de la Santé. Cette campagne montre non seulement ce que les adolescents peuvent faire pendant la pandémie de COVID-19, mais aussi ce qu'ils peuvent apprendre et changer activement lorsque la vie redevient normale.

De jeunes artistes vietnamiens (dont les chanteuses Min et Suboi ; le groupe musical Ngot ; la fashionista Châu Bùi ; l'actrice Ninh Duong Lan Ngoc ; le peintre Tamypu) ainsi que la société par actions de la culture et de la communication Nha Nam se sont associés à l'UNICEF et au ministère vietnamien de la Santé pour soutenir cette campagne.

Au cours des trois mois de campagne, de mai à juillet 2020, les messages appelant au partage et à la mise en œuvre de bonnes actions ont attiré plus de 65 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux. Ils ont reçu un large soutien positif du grand public, a fait savoir Mme Rana Flowers, représentante en chef de l’UNICEF Vietnam.

Mme Rana Flowers a affirmé que les dessins montraient la gentillesse et leurs messages rendent le public très chaleureux.

Le livre comprend 106 dessins choisis de plus de 500 œuvres des jeunes participant à cette campagne sur les réseaux sociaux. Chaque dessin contient un bon cœur, une action gentille, des pensées actives et positives ou des mesures créatives contribuant à réduire les impacts de la pandémie. –VNA