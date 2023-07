Photo d'illustration: suckhoedoisong.vn



Hanoï (VNA) – Le ministère de la Santé vient de publier un guide sur les bilans de santé périodiques pour les enfants de moins de 24 mois, pour une application à l’échelle nationale.



Ce document est un outil pour guider les agents de santé locaux dans la surveillance continue de la santé des enfants depuis la naissance jusqu'à 24 mois. Il a été rédigé par des spécialistes de premier rang en pédiatrie.

Photo d'illustration: Vietnam+





Selon le ministère de la Santé, l'éducation et les soins de santé pour les enfants sont toujours une priorité absolue du Parti, du gouvernement et de l'État. Durant la période de 0 à 24 mois, particulièrement importante, les enfants ont besoin de faire des bilans de santé réguliers pour détecter précocement les signes anormaux, les traiter rapidement et guider les parents sur la façon de prendre soin d'eux pour les aider à se développer de manière intégrale et maximiser leurs potentiels dans le futur.



Ce document est considéré comme un complément du Carnet de santé maternelle et infantile, dans l’espoir de créer un guide au standard national dans les soins de santé infantile.-VNA