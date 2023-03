Photo d'illustration: VNA

Lors de la cérémonie de publication du rapport. Photo : ttdn.vn

Hanoï (VNA)- L’Association des entreprises à capitaux étrangers du Vietnam (VAFIE en abréviation anglaise) a publié le 10 mars à Hanoï un rapport annuel sur les investissements directs étrangers au Vietnam en 2022.Edité par le prof, docteur ès sciences Nguyen Mai, président de la VAFIA, le rapport a été élaboré à partir de documents de nombreuses organisations internationales prestigieuses telles que le Fonds monétaire international (FMI) ; Banque mondiale (BM); Banque asiatique de développement (BAD) ; Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).Ces derniers temps, le flux de fonds d'investissements directs étrangers (IDE) ont considérablement contribué à la croissance socio-économique du Vietnam. Depuis 2021, la VAFIE a étudié et publié le rapport annuel sur les IDE, afin de mettre à jour les tendances d'investissement dans le monde et la région, de fournir aux investisseurs, aux agences de recherche et aux agences de planification des politique un panorama globale et objective des activités d' IDE ainsi que l'environnement d'investissement, contribuant à perfectionner les mécanismes et les politiques et améliorer la compétitivité de l'environnement d'investissement.Le rapport a indiqué que le Vietnam devrait améliorer ses politiques pour attirer et utiliser les IDE en mettant l'accent sur la croissance verte, la transformation numérique et la connectivité de la chaîne d'approvisionnement des entreprises vietnamiennes avec les entreprises d'IDE, notamment les sociétés transnationales.De même, le Vietnam devra perfectionner les institutions et les lois, moderniser des infrastructures socio-économiques et accélérer la réforme administrative nationale... qui sont les principales solutions proposées pour attirer et améliorer la qualité et l'efficacité des IDE en 2023 et dans les années suivantes.Selon ce rapport, jusqu’en février 2023, le Vietnam avait attiré 440 milliards de dollars d’IDE venus de 141 pays et territoires du monde entier.-VNA