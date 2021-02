Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le gouvernement a publié l'Arrêté n ° 07/2021 / ND-CP sur les normes de pauvreté multidimensionnelle pour la période 2022-2025.

En conséquence, le gouvernement prolonge la mise en œuvre de la décision n ° 59/2015 / QD-TTg publiée le 19 novembre 2015 sur le seuil de pauvreté multidimensionnelle pour la période 2016-2020.

Pour la période 20222-2025, une personne est considérée comme pauvre si son revenu mensuel est de 1.500.000 dongs (65 dollars) et 2.000.000 dongs pour les zones rurales et urbaines, respectivement, et si il / elle est privé d'accès à six services sociaux de base à savoir l'emploi, les soins de santé, l'éducation, le logement, l'eau potable et l'assainissement et l'information.

L'Arrêté précise 12 indicateurs mesurant le niveau de privation d'accès aux services sociaux de base: accès à l'emploi, nombre de personnes à charge, nutrition, assurance maladie, niveau d'éducation des adultes, fréquentation scolaire des enfants, qualité du logement, superficie moyenne d'habitation par habitant, sources d'eau résidentielles, latrines et toilettes hygiéniques, services de télécommunications, et moyens pour servir l'accès à l'information.

Le nouvel Arrêté entrera en vigueur le 15 mars 2021. -VNA