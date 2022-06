Photo : hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA)- L'Institut d'histoire, en collaboration avec la maison d'éditions de Hanoï et la Compagnie par actions de connaissances sur la culture du livre du Vietnam a lancé le 2 juin la série de livres "Dai Nam Thuc Luc" (Chroniques du Dai Nam) comprenant 10 volumes.

Il s'agit de la 2e édition de cette série de livres après la 1re en vietnamien publiée il y a 60 ans.

Selon le professeur, docteur en sciences Vu Minh Giang, "Dai Nam Thuc Luc" de la section préliminaire et de la section principale compilé par Quoc Su Quan de la dynastie Nguyen (1802-1945), compte 560 livres. C'est un ouvrage historique la plus massive du Vietnam a été publié. Cet ouvrage a été réalisé pendant près de 90 ans (1821-1909) par les grands dignitaires et experts de la cour de Hue.-VNA