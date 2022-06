Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La société par actions d'évaluation Vietnam Report a récemment rendu public le 3 juin la liste des 50 entreprises les plus prestigieuses et efficaces en 2022 (VIX50).

Ce classement est basé sur le chiffre d'affaires, les bénéfices, les actifs et la capitalisation boursière minimale de 500 milliards de dongs (au 29 avril) ; ainsi que sur la taille, l'efficacité et les perspectives commerciales de l'entreprise, le taux de croissance, le potentiel de croissance, le niveau de développement durable, la qualité de la gestion et la position de chaque entreprise dans son secteur d’opération.

Les entreprises figurant dans le Top 10 des entreprises les plus prestigieuses et efficaces sont Vinhomes, le groupe Hoa Phat, le groupe Masan, la Sarl Thê Gioi Di Dông (MWG), la Banque internationale du Vietnam (VIB), la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), le groupe de produits chimiques Duc Giang, la Banque commerciale par actions des Technologies et du Commerce (Techcombank), la Banque commerciale militaire par actions (MB Bank) et la Banque commerciale par actions A Chau (ACB). -VNA