Hanoï (VNA) - Le professeur associé et docteur Nguyen Chu Hoi, député du 15e Assemblée nationale et vice-président permanent de l’Association de la pêche du Vietnam, a souligné la nécessité de protéger les ressources halieutiques et d'assurer la stabilité des moyens de subsistance des pêcheurs.

Lors d’une interview accordée récemment à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Dr. Nguyen Chu Hoi a apprécié les efforts de l’ensemble du système politique visant à lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), notamment l’addition de 14 règlements liés à l’INN dans la Loi sur la pêche 2017 (amandée).

Il est nécessaire de maintenir et de renforcer des politiques pour régler de manière synchronique trois questions : la pêcherie – la zone de pêche – les pêcheurs, a souligné Dr. Nguyen Chu Hoi.

La gestion de la pêche devrait être décentralisée, l’écosystème marin doit être protégé et les moyens de subsistance des pêcheurs doivent être multipliés et garantis, a-t-il ajouté.

Il a également proposé de promouvoir l’application de hautes technologies dans l’aquaculture et d’allier la pratique de la pêche avec celle du tourisme. -VNA