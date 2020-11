Quang Nam (VNA) – La commune de Tam Giang, province de Quang Nam (Centre), est comme une langue de terre s’avançant vers la mer. Après des périodes amères d’inondations causées par la destruction des mangroves, les locaux ont agi activement pour restaurer cette barrière verte protectrice.

Tam Giang est une commune littorale de la province de Quang Nam (Centre). Photo : CTV/CVN

Un midi d’automne, en pointant du doigt l’espace vert immense devant lui, Nguyên Ngoc Chinh, 62 ans, domicilié dans le village de Dông Xuân de la commune de Tam Giang, se souvient : "Je ne sais pas depuis quand cette forêt existe, mais nous, les locaux, la considérons comme un legs de nos ancêtres. J’ai grandi en voyant les mangroves autour de mon village".La commune de Tam Giang, composée de quatre villages que sont Dông An, Dông Binh, Dông Xuân et Hoà An, est sous la tutelle administrative du district de Nui Thành de la province de Quang Nam, au Centre. Elle apparaît comme une langue de terre s’avançant vers la mer. De par sa situation géogra-phique, sa mangrove constitue une véritable barrière protectrice. Après des années de dégradation anthropique, ce brise-lames naturel n’a cessé d’être consolidé pour retrouver sa superficie d’origine.D’après Huynh Van Côi, secrétaire du Comité du Parti de la commune de Tam Giang, même avec la digue en béton vieille d’une vingtaine d’années, la mangrove a toujours ce rôle de protection contre les tempêtes. Maintenant, ses 70 ha répartis dans les quatre villages sont classés comme forêt de protection, c’est-à-dire que les activités humaines y sont sévèrement contrôlées.Prise de conscienceHuynh Van Côi se souvient des années 1990-1995 où une grande partie de la mangrove a été coupée pour l’aménagement d’étangs d’aquaculture. Voyant plusieurs familles s’enrichir grâce à la crevetticulture, de nombreux habitants ont suivi leurs pas. En quelques années, une grande partie de la mangrove a été abattue. Mais quelques années plus tard, l’élevage a été abandonné en raison du bas rendement économique. En même temps, à chaque saison des pluies, des terres agricoles et des maisons étaient souvent inondées.