La Police nationale philippines. Photo : EPA



Hanoï (VNA) - La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a répondu le 6 octobre, lors d'une conférence de presse périodique du ministère, à la question d'un journaliste sur la réaction du Vietnam devant l’information selon laquelle les autorités philippines avaient secouru 14 Vietnamiens victimes de la traite des êtres humains et détenus en prison dans la ville de Paranaque.

Immédiatement après avoir reçu l'information et suivant les instructions du ministère des Affaires étrangères, l'ambassade du Vietnam aux Philippines a contacté les autorités compétentes du pays hôte pour vérifier les informations et contacter les citoyens arrêtés pour en savoir plus sur l'affaire, mettre en œuvre les mesures de protection de citoyens nécessaire visant à protéger les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens, a-t-elle indiqué.

Selon l'ambassade du Vietnam aux Philippines, au 5 octobre, 13 des14 citoyens ont été libérés. Un citoyen est actuellement pris en charge au Centre pour la protection des droits des femmes et des enfants aux Philippines, en raison de son infection du COVID-19. - VNA