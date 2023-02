Un Un douc langur à pattes grises a été vu dans le village de Cam Tu, commune de Hoa Kien. Photo: VNA

Phu Yen (VNA) – Un troupeau de trois doucs langurs à pattes grises a été vu à plusieurs reprises dans le village de Cam Tu, commune de Hoa Kien, ville de Tuy Hoa, province de Phu Yen (Centre).

Après avoir reçu des informations sur l’apparition de ces animaux dans la zone résidentielle, les autorités compétentes ont affirmé le 9 février qu’il s’agissait des doucs langurs à pattes grises (Pygathrix cinerea), une espèce de primate menacée d’extinction, demandant ainsi de prendre des mesures de protection.

Photo: VNA



Le douc langur à pattes grises est un primate endémique du Vietnam et figurant dans la Liste rouge mondiale - UICN (Union internationale pour la conservation de la nature). Cette espèce figure sur la liste des plantes et animaux forestiers menacés et donc précieux, appartenant au groupe IB selon l’arrêté gouvernemental No 06/2019 ND-CP publié le 22 janvier 2019.

Nguyen Vinh Thanh, chef de l’office de la protection des forêts de la ville de Tuy Hoa, a déclaré que son unité s’était coordonnée avec les secteurs et les localités pour sensibiliser la population à la protection de cette espèce conformément à la réglementation. -VNA