Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - L'Administration de l'aviation civile du Vietnam vient de proposer au ministère des Transports un plan d'exploitation normale des vols intérieurs à partir de début 2022, remplaçant le précédent règlement provisoire sur la restriction des vols intérieurs réguliers pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Les itinéraires proposées incluent Hanoï - Ho Chi Minh-Ville/Da Nang et Ho Chi Minh-Ville - Da Nang, qui seront exploitées du 1er au 14 décembre 2021 avec une fréquence de 16 vols aller-retour par jour, et du 15 au 31 décembre 2021 avec une une fréquence de 20 vols aller-retour par jour. D'autres itinéraires au cours de la période ci-dessus peuvent être exploités avec un maximum de 9 vols aller-retour par jour.

L'Administration de l'aviation civile du Vietnam a proposé de modifier la réglementation sur le transfert des informations des passagers de l'application PC-COVID directement au ministère de l'Information et des Communications et aux localités ; et en même temps supprimer les réglementations relatives à la collecte et au transfert d'informations des passagers au sein des unités d’aviation.

La réglementation actuelle ne s'applique que jusqu'au 30 novembre 2021, il est donc difficile pour les compagnies aériennes de planifier des opérations dans le programme des vols hiver 2021-2022, en particulier le plan des vols du Nouvel An lunaire 2022. –VNA