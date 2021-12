Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Dans un rapport envoyé au ministère des Transports concernant la reprise de vols commerciaux internationaux réguliers, l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAA) a proposé d'augmenter la fréquence des vols vers le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine).



Selon l’Autorité de l’aviation civile, les données du ministère des Affaires étrangères montrent que la demande de retour au pays des Vietnamiens d'outre-mer est très grande, avec plus de 140.000 personnes ayant le besoin, de sorte que les vols commerciaux réguliers ne répondent qu'à une petite partie de la demande.



Ainsi, pour répondre à une partie de la demande des passagers, les compagnies aériennes vietnamiennes et étrangères trouvent qu’il est nécessaire d’augmenter la fréquence pour certains marchés tels que le Japon, la République de Corée et Taïwan (Chine), afin que les passagers aient plus de choix concernant les prix.



L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a proposé d'augmenter la fréquence de sept vols/semaine pour chaque marché à partir de janvier 2022.