Photo : Sun World



Hanoï (VNA) - Le gouvernement a proposé à l'Assemblée nationale certaines nouvelles politiques dans le domaine de la gestion de l'entrée, de la sortie, du transit et du séjour des étrangers au Vietnam, dont l'allongement de la durée du visa à 90 jours.

Do Van Thuc, directeur adjoint de la société Dat Viet Tour, a précisé que les circuits transnationaux de sa société étaient actuellement très populaires auprès des touristes internationaux, notamment le tour dans trois régions Nord - Centre - Sud. "Avec ce circuit, les visiteurs iront à Ha Long - Sa Pa (6 jours), Hue - Hoi An - Da Nang (6 jours). Pour ceux qui entrent au Vietnam sans visa et qui peuvent donc rester15 jours dans le pays, ce délai ne leur suffira pas pour voyager dans le Sud", a-t-il précisé.

Selon M. Thuc, de nombreux touristes internationaux qui, au départ, n'avaient l'intention de voyager au Vietnam que deux semaines, ont changé d'avis et ont souhaité rester plus longtemps. Ils ont dû alors mener des procédures pour prolonger leur visa, ce qui coûte du temps et de l'argent.

«15 jours, c'est trop peu pour les touristes internationaux car le Vietnam compte de nombreux sites pittoresques. Les visiteurs doivent passer beaucoup de temps pour les explorer tous », a estimé M. Thuc.

Photo : Vietnam+



Nguyen Cong Hoan, directeur général de Flamigo Redtours, responsable du Comité des communications et de la transformation numérique de l'Administration nationale du tourisme, a déclaré que l'une des solutions proposée pour attirer les visiteurs internationaux était de simplifier les procédures de visa, avec trois contenus principaux : augmentation du nombre de pays bénéficiant d’une exemption de visas ; délivrance des visas électroniques à de nombreux pays et territoires ; augmentation de la durée de validité du visa.

"Ce sont des solutions pour créer une concurrence par rapport aux autres pays de la région et attirer plus de touristes au Vietnam", a-t-il précisé.

Selon M. Hoan, le fait que le Vietnam soit plus ouvert en matière de politique de visas est comme une invitation aux touristes. C'est un grand message pour prouver que le Vietnam accueille les touristes, créant toujours les conditions les plus favorables pour eux.



L'allongement du visa aidera les entreprises touristiques à comprendre qu'elles sont prises en charge, soutenues et que tout est mis en œuvre pour leur développement, a-t-il ajouté.

Nguyen Tran Hoang Phuong, président du Conseil d'administration et directeur de la société Golden Smile Travel, directeur par intérim de l'Institut de recherche sur le tourisme social, a insisté sur la modification de la politique d'entrée, des conditions d'entrée et la réduction des frais de visa, outre la prolongation de visa. -VNA