Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement vient de promulguer une résolution 42/NQ-CP sur l’application des mesures urgentes pour faire face à l’évolution de la peste porcine africaine (PPA), conformément à la directive 34-CT/TW du secrétariat du Comité central du Parti.

Le gouvernement a demandé à ses membres, aux ministres, aux présidents du Comité populaire de villes et provinces… d’appliquer des mesures et des solutions pour maîtriser la PPA, d’élaborer un plan global et un scénario de prévention et de lutte contre la PPA.

Il a décidé de réaliser les mécanismes et politiques spécifiques pour soutenir en matière financière les familles, les foyers d’élevage, les paysans ; d’obliger l’abattage des animaux contaminés ; de resserrer les mesures préventives.

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural est chargé de coopérer avec les organes concernés pour élaborer un plan précis pour la lutte contre la PPA, contrôler strictement l’application des mesures de prévention et de lutte contre l’épizootie et se concentrer sur la diversification de l’élevage pour régler la pénurie de viande de porcs.

La résolution demande au ministère des Sciences et des Technologies d’accélérer la recherche de vaccin et au ministère des Finances d’adopter les mécanismes et politiques d’assistance aux familles touchées par la PPA.

Selon des statistiques du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, la PPA a été signalée dans 3.000 communes de 52 des 63 villes et provinces. Environ deux millions d’animaux ont été abattus.

La PPA est une maladie hémorragique virale contagieuse des suidés domestiques et sauvages. Elle est causée par un grand virus à ADN de la famille des Asfarviridae, qui infecte également les tiques du genre Ornithodoros.

Elle ne constitue pas une menace pour la santé humaine, mais affecte le bien-être animal, engendre de graves pertes pour la production et l’économie et peut mettre en péril la sécurité alimentaire. -VNA