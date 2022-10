5. Développer des ressources humaines qualifiées dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation et de la créativité.

Rechercher, appliquer, maîtriser la technologie d'exploitation de la mer et des îles. Photo : VNA

a) Préparer des ressources humaines au service des domaines des sciences, des technologies, de l'innovation dans l’avenir ; multiplier des formations en science et technologie , améliorer les capacités informatiques, en langue étrangère, en design créatif lié à des projets dans les lycéens, notamment par l’intermédiaire des approches pédagogiques STEM (Sciences- Technologies- Engineering/Ingénierie- Mathématiques) et STEAM (Sciences- Technologies- Engineering/Ingénierie-Arts- Mathématiques). Renforcer l’orientation professionnelle et le conseil aux lycéens et étudiants désirant suivre des études en science, technologie ou ingénierie

b) Développer des ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines des sciences et technologies. Édifier un contingent des scientifiques de premier rang du secteur, améliorer progressivement les normes nationales pour les scientifiques pour que ces normes soient proches de celles des pays développés. Continuer des programmes de sélection et d’envoi du personnel scientifique et technologique dans les domaines prioritaires pour suivre ses études dans les pays avancés en sciences et technologies. Étudier les mécanisme d’encouragement et de soutien de la coopération entre des universités nationales et étrangers dans la formation des ressources humaines dans les domaines des sciences et technologies au Vietnam ; accorder une politique préférentielle de l'impôt sur les revenus des particuliers en faveur du personnel scientifique et technologique participant à des tâches au niveau national.

c) Améliorer la quantité et la qualité des ressources humaines qualifiées dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la créativité pour répondre aux demandes des entreprises. Renouveler des formations en science et technologie dans les écoles secondaires, universités, répondant aux demandes du marché de travail. Établir une chaîne de connexion entre les établissements de formation et entreprises pour convenir des demandes en ressources humaines dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la créativité des entreprises. Établir un mécanisme pour encourager les entreprises spécialisées dans la technique et les technologies à accueillir les stagiaires. Diversifier des formes et documents de formation des ressources humaines pour les entreprises via les technologies numériques, des réseaux sociaux et médias. Publier un guide sur la gouvernance technologique et donner des formations aux entreprises.

d) Encourager et soutenir les entreprises à développer les ressources humaines pour le management technologique et la gestion d'entreprises. Promouvoir la participation de plusieurs parties et la diversification des programmes de formation pour le personnel dans les secteurs du management technologiques et de la gestion d'entreprises à différents niveaux. Introduire la formation cognitive en gestion et économie, innovation, entrepreneuriat, propriété intellectuelle, normes, mesure, qualité et productivité aux programmes de formation collégiaux professionnelles et universitaires. Promouvoir les dépenses de développement des ressources humaines à partir du fonds scientifique et technologique de l'entreprise, du crédit préférentiel pour la formation des ressources humaines.

đ) Promouvoir l'attraction et la mobilité de personnel dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation sur la base de la révision et de la modification des réglementations pour encourager la mobilité de personnel entre les secteurs public et privé ; avoir des mécanismes et des politiques pour soutenir le financement et faciliter les procédures d'entrée/sortie, les visas, les permis de travail, etc afin d'attirer la main d'oeuvre qualifiée de l'étranger et les Vietnamiens résidant à l'étranger dans la participation des activités scientifiques et technologiques et de rénovation et de création au pays; développer des réseaux pour connecter les talents vietnamiens, attirer la participation et les contributions de la communauté scientifique vietnamienne à l'étranger ; disposer des politiques pour amener les Vietnamiens à travailler dans des sociétés multinationales et des start-ups à l'étranger, puis accueillir leur retour dans le pays ; favoriser les activités régulières des sciences, des technologies et de l’innovation des entreprises en faveurs des enseignants et des chercheurs.

6. Développer et exploiter efficacement les infrastructures en matière de sciences, de technologies et d'innovation

a) Continuer à développer fortement les parcs de haute technologie, les zones agricoles de haute technologie et les zones des technologies de l'information concentrée. Revoir et évaluer pour perfectionner les dispositions légales dans le sens de la cohérence entre la Loi sur la haute technologie et les lois spécialisées sur les réglementations liées aux mécanismes spécifiques d'investissement dans les infrastructures et de développement des ressources humaines dans les parcs de haute technologie, les zones agricoles d'application de haute technologie, et des zones de technologies de l'information concentrées. Renforcer les liens et de la coordination entre les parcs de haute technologie, les parcs agricoles de haute technologie avec des parcs informatiques concentrés et avec les pépinières, les espaces de travail partagé, les organismes de promotion des entreprises et les centres de recherche, laboratoires spécialisés, ainsi qu'associés au développement des infrastructures et aux écosystèmes.

b) Développer un système de forts laboratoires. Procéder à l'évaluation et à la reconnaissance des laboratoires des instituts, des universités et des entreprises pour servir de base à la priorisation du soutien aux ressources associées à de solides groupes de recherche, à d’excellents scientifiques. Augmenter l'investissement provenant des fonds du budget de l'État pour l'entretien des équipements, des machines et la garantie du personnel technique pour faire fonctionner les laboratoires financés par l'État. Promulguer des mécanismes et des politiques permettant aux laboratoires financés par l'État de déployer des services pour compenser les coûts et réinvestir, en vue de moderniser ces laboratoires ; permettre aux instituts, universités et entreprises d'utiliser et de payer les laboratoires investis par l'État.

c) Développer un système de revues scientifiques et technologiques nationales pour atteindre le niveau international. Réaliser des investissements adéquats dans le système national des revues sur la base d'un équilibre entre les domaines de la science et de la technologie, encourager l'application de la technologie numérique et coopérer avec les éditeurs et les revues de réputation mondiale. Améliorer les qualifications de la rédaction, accroître la diversité internationale du conseil de rédaction ; attirer et encourager les scientifiques nationaux et étrangers à publier des articles de qualité dans des revues nationales. Certaines réglementations exigent que les sujets financés par le budget de l'État soient publiés dans des revues nationales.

d) Construire fortement l'infrastructure nationale de qualité de manière synchrone, moderne et associée à la 4e révolution industrielle, répondant aux exigences de l'intégration internationale et améliorant la productivité basée sur la 4e révolution industrielle sur l’appui des sciences, des technologies et de l'innovation. Établir l'indice national de l'infrastructure de la qualité (INQ) dans le système d'indicateurs statistiques du secteur des sciences et des technologies.

đ) Continuer d'investir dans l'amélioration de la capacité du système national d'information sur la science, la technologie et l'innovation. Perfectionner le système national de base de données sur les sciences et les technologies et l'innovation sur la base de la construction et de l'exploitation de plateformes numériques pour connecter et renforcer les liens efficaces entre les centres d'information scientifique et technologique des ministères, des secteurs, des localités, des universités et des instituts de recherche ; Continuer les investissements dans l'achat d'un certain nombre de bases de données scientifiques et technologiques internationales de base ayant une valeur dans le monde et une importance pour la recherche nationale. Encourager l'investissement et le développement des centres de grandes données sur les sciences, les technologies et l'innovation, les entrepôts de données scientifiques partagés ; connecter les communautés de la science ouverte au Vietnam pour partager, critiquer et créer des groupes de données ouvertes et des applications ouvertes du Vietnam. Compléter et renforcer la gestion statistique de la science et de la technologie.

Recherche et application de la technologie dans la prévention des catastrophes naturelles et la réponse au changement climatique. Photo : VNA

7. Promouvoir les activités scientifiques, technologiques et d'innovation dans les entreprises

a) L'État soutient les entreprises pour améliorer leur accès à l'information technologique nationale et internationale. Il développe et fournit des outils et des services pour analyser les informations sur les brevets et prévoit les tendances du développement technologique afin d'orienter les activités scientifiques, technologiques et d'innovation. L’État établit également les pôles de services en science, technologie et innovation, conseil et courtage en technologie mis en place par l'État ou via l'accompagnement pour renforcer les liens entre les pôles de conseil du secteur privé et les entreprises.

b) Revoir et amender de manière synchrone les dispositions de la loi sur l'impôt, les finances, le crédit, ainsi que sur les sciences et les technologies pour déployer efficacement les mécanismes préférentiels visant encourager les entreprises à investir dans la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Raccourcir la durée d'amortissement des machines et équipements de recherche scientifique et de développement technologique. Formuler et mettre en œuvre des incitations fiscales annuelles pour les entreprises en fonction des revenus réels générés par les activités de la liste des activités scientifiques, technologiques et d'innovation. Disposer un mécanisme de retenue à la source de l'impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises pour le financement des activités scientifiques, technologiques et innovantes des instituts de recherche et des universités.

c) Promouvoir la formation et le développement de départements de recherche scientifique et de développement technologique dans les entreprises. Soutenir le développement d'un certain nombre d'entreprises nationales atteignant le niveau technologique de pointe de la région. Revoir, ajuster et compléter le cadre juridique permettant l'utilisation des résultats scientifiques et technologiques et de la propriété intellectuelle pour apporter des capitaux à la création d'entreprises.

d) Promouvoir le transfert de connaissances, la formation des ressources humaines dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation dans les entreprises d'investissement direct étranger (IDE). Examiner et finaliser les politiques préférentielles pour les entreprises d'IDE employant des travailleurs vietnamiens qualifiés et mettre en œuvre des activités de recherche scientifique et de développement technologique au Vietnam pour favoriser le développement technologique. Avoir des politiques pour encourager les entreprises nationales à créer des coentreprises avec des entreprises d'IDE. Établir des instituts de recherche à côté des entreprises d'IDE pour acquérir les expériences en matière de développement technologique.

đ. Se concentrer sur la mise en œuvre de solutions visant à développer le marché de la science et de la technologie, à promouvoir les débouchés des produits des entreprises. Poursuivre l'amélioration de l'environnement concurrentiel dans le commerce, relever les normes des biens et services fournis dans le pays, soutenir le déploiement à grande échelle des outils et des méthodes de gestion des actifs intellectuels, promulguer en temps opportun de nouvelles normes pour de nouvelles technologies, renouveler les activités d'appui en matière d'obstacles techniques au commerce (OTC) afin de promouvoir les activités scientifiques, technologiques et innovantes dans les activités de production et d'affaires. Étudier et proposer des modifications aux politiques de passation des marchés publics pour encourager l'utilisation des produits et services qui sont fruits de la recherche scientifique et du développement technologique du pays. Continuer à soutenir, à développer et à promouvoir la transformation numérique dans le système des organisations intermédiaires fournissant des services de recherche, d'évaluation, de courtage, de test et de transfert de technologie. Mettre en relation des plateformes technologiques avec les centres d'application et de transfert des avancées scientifiques et technologiques dans les localités pour créer un réseau unifié et complet, ce permettant de soutenir au maximum les activités d'innovation technologique des entreprises. Examiner, évaluer et perfectionner les politiques d'importation des technologies (incitations fiscales, crédits, soutien...) pour accélérer le transfert de technologies avancées de l'étranger.

e) Continuer à examiner, à ajuster et à mettre en œuvre des mécanismes et des politiques visant à développer fortement les entreprises scientifiques et technologiques, les entreprises de hautes technologies et les start-ups innovantes. Encourager les entreprises à investir dans la recherche et l'application de solutions de hautes technologies, de nouvelles technologies et de transformation numérique développées par des entreprises nationales au lieu de les importer de l'étranger.

g) Soutenir davantage les activités des associations professionnelles afin d'intensifier la connexion des activités scientifiques, technologiques et d'innovation entre les entreprises. Édifier un réseau de consultants fournissant directement aux entreprises des conseils sur la gestion de la technologie et de la gouvernance d'entreprise par le biais d'associations.

8. Promouvoir de manière proactive la coopération et l'intégration internationales dans le domaine de la science, de la technologie et de l'innovation

a) Renforcer la coopération internationale dans la recherche scientifique, le développement et l'application des technologies, le commerce, le transfert de produits scientifiques et technologiques, le déploiement de modèles et de solutions innovantes, la protection et le développement des actifs intellectuels, la garantie des normes et de la qualité des produits. Promouvoir l'amélioration des capacités et le transfert de technologies dans les accords et traités internationaux dont le Vietnam est membre.

b) Développer activement la coopération internationale pour soutenir un certain nombre de domaines scientifiques et technologiques afin de les amener au niveau international. Favoriser la coopération internationale pour l'apprentissage et le transfert de modèles de gestion avancés sur la science, la technologie et l'innovation afin d'améliorer la capacité des appareils de gestion à tous les niveaux.

c) Apporter de manière proactive des contributions efficaces à la formulation de cadres et de lois internationaux sur la science, la technologie et l'innovation. Participer activement à des alliances internationales de recherche sur des questions émergentes telles que les vaccins COVID-19, le changement climatique, etc. L'État facilitera la participation des entreprises à des alliances internationales de recherche (introduction et garantie pour les entreprises vietnamiennes de s'engager dans la recherche et d'acquérir des technologies transférées, etc.).

9. Accroître les activités de reconnaissance et de communication pour sensibiliser à la science, à la technologie et à l'innovation

a) Poursuivre le maintien et le développement des prix nationaux de recherche pour les chercheurs ayant des réalisations exceptionnelles. Créer plus de récompenses pour les activités et les entreprises innovantes.

b) Encourager et aider les jeunes à améliorer leurs connaissances scientifiques et technologiques et leur offrir des orientations de carrière dans le domaine des sciences et technologies. Investir dans un certain nombre de chaînes de télévision, de publications et de canaux de médias sociaux sur la science, la technologie et l'innovation, en particulier ceux destinés aux enfants et aux adolescents. Développer, améliorer la qualité et renforcer la communication, encourager l'investissement social pour les concours, les terrains de jeux pour les enfants et les adolescents en science, technologie et innovation.

c) Poursuivre la promotion des campagnes de communication sur la science, la technologie et l'innovation. Diversifier les modes de communication sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux ; exiger que les résultats des tâches scientifiques et technologiques financées par le budget de l'État soient largement diffusés dans les médias. Promouvoir les activités de communication sur les entreprises dont les revenus sont générés par la production et les affaires issues des activités scientifiques et technologiques afin d'améliorer la valeur de leur marque, de gagner la confiance des consommateurs, d'améliorer la compétitivité des entreprises scientifiques et technologiques et des entreprises de hautes technologies. Renforcer la communication et le soutien de l'État aux initiatives d'amélioration technique de la population. Créer des formes d'exposition et de musées sur la science, la technologie et l'innovation qui peuvent servir un large éventail de visiteurs à travers le pays.- VNA (à suivre)

Promulgation de la stratégie de développement de la science, de la technologie et de l'innovation

