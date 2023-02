Cérémonie de publication de la loi sur l'examen et le traitement médicaux. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le bureau présidentiel a annoncé le 3 février l'ordre de la présidente par intérim du Vietnam Vo Thi Anh Xuan de promulguer la loi sur l'examen et le traitement médicaux qui a été adoptée lors de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale de la 15e législature.

La loi sur l'examen et le traitement médicaux (révisée) vise à dégager des obstacles et résoudre des problèmes émergents dans les activités d'examen et de traitement médicaux dans le but de développer et d'améliorer la qualité des services médicaux vers l'équité, la haute efficacité, le développement et l'intégration internationale, tout en renforçant la gestion par l'État de ces activités.

La loi comprend 12 chapitres et 121 articles, avec de nombreux contenus nouveaux, notamment ceux sur l'amélioration de la qualité professionnelle des médecins praticiens et la qualité de service des établissements médicaux, l'augmentation de l'accès des personnes aux services de soins de santé, et la rénovation de la réglementation relative à conditions pour assurer la mise en œuvre des activités d'examen et le traitement médicaux.

En particulier, afin d'accroître l'accès des personnes aux services d'examen et de traitement médicaux, la loi modifie le système d'organisation des établissements d'examen et de traitement médicaux de quatre niveaux professionnels auparavant à trois.

En vertu de la loi, les cliniques privées situées dans des zones ayant des conditions socio-économiques extrêmement difficiles sont autorisées à aménager des lits d'hôpitaux pour le suivi et le traitement des patients pendant une durée maximale de 72 heures.

Parallèlement, les activités de télémédecine seront promues dans l'espoir d'atteindre une couverture sanitaire universelle en améliorant l'accès des patients à des services de santé de qualité et rentables à tout moment et en tout lieu, en particulier pour les maladies moins graves et chroniques qui nécessitent des soins de longue durée et réguliers. -VNA