Le 23e Sommet des neuf provinces du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande par lesquelles passent les routes numéro 8 et 12 (APOTC). Photo: VNA



Sakon Nakhon (VNA) - Les trois provinces vietnamiennes de Nghê An, Quang Binh, Hà Tinh ont participé au 23e Sommet des neuf provinces du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande par lesquelles passent les routes numéro 8 et 12 (APOTC), qui s’est tenu du 27 au 29 février à Sakon Nakhon, en Thaïlande.



L’événement a également vu la participation de Bolykhamxay, Khammouane (Laos), Nakhon Phanom, Sakon Nakhon, Noong Khai et Bueng Kan (Thaïlande).



Présent à cet événement, le consul général du Vietnam à Khon Kaen (Thaïlande), Chu Duc Dung, a déclaré qu’en 2023, le Vietnam avait été le deuxième partenaire commercial de la Thaïlande au sein de l’ASEAN et le sixième au monde.



Le commerce entre les deux pays a atteint près de 19 milliards de dollars. Plus de 200 entreprises thaïlandaises font des affaires au Vietnam dans de nombreux domaines différents, notamment les énergies renouvelables, la vente au détail, la pétrochimie, l'industrie, la banque et l'agriculture. A ce our, les deux pays ont conclu plus de 50 accords de coopération dans de nombreux domaines, a-t-il indiqué.



Le consulat général du Vietnam à Khon Kaen promeut la coopération avec les provinces du nord-est de la Thaïlande, en particulier celles comptant un grand nombre de Vietnamiens, ainsi que des provinces limitrophes au Laos. L'une des tâches est de renforcer la coopération en matière de commerce, d'investissement, de tourisme, de culture, d'éducation et de santé dans les provinces situées le long des routes numéro 8, 9 et 12, favorisant le développement des neuf provinces du Vietnam, de la Thaïlande et du Laos susmentionnées.

Lors de ce sommet, les provinces ont convenu de continuer à promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture, des sports, du tourisme, des sciences et des technologies, du commerce et de l’investissement, des transports et de l’agriculture.



Les participants ont également décidé d'organiser leur 24e sommet en février et mars 2025 dans la province vietnamienne de Quang Binh. -VNA