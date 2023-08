Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale Vu Hai Ha (droite) a reçu le 2 août à Hanoï l'ambassadeur d'Arménie au Vietnam, Vahram Kazhoyan. Photo : quochoi.vn



Hanoï (VNA) - Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale Vu Hai Ha a reçu le 2 août à Hanoï l'ambassadeur d'Arménie au Vietnam, Vahram Kazhoyan.Vu Hai Ha a souligné que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec l'Arménie. Il a espéré que dans les temps à venir, les deux parties favoriseraient une coopération efficace et substantielle dans de nombreux domaines, en particulier dans le commerce.Il a affirmé que l'Assemblée nationale vietnamienne souhaitait approfondir la coopération avec le Parlement arménien. Il a également souhaité que, durant son mandat, l'ambassadeur d'Arménie joue un rôle actif dans la promotion des relations entre les deux pays et les deux organes législatifs.L'ambassadeur Vahram Kazhoyan a suggéré aux deux pays de promouvoir activement l'échange de délégations, en particulier de délégations de haut niveau, afin de développer davantage les relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment le commerce, le tourisme…Concernant la coopération parlementaire, le diplomate a souligné que l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement arménien entretenaient de bonnes relations de coopération. Il a annoncé que le Parlement arménien avait créé le Groupe des parlementaires d'amitié Arménie - Vietnam.L'ambassadeur a espéré que l'Assemblée nationale vietnamienne établirait prochainement le Groupe des parlementaires d'amitié Vietnam-Arménie afin de resserrer davantage l'amitié entre les parlementaires des deux pays. - VNA